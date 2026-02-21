香港宏福苑安置方案 港府提出以274億元收購產權

香港大埔宏福苑大火發生至今近3個月，港府今天公布長遠安置方案，提出以現金收購居民的房屋產權，成本預計為港幣68億元（約新台幣274億元），居民也可以選擇「以房換房」。（法新社資料照）

香港大埔宏福苑大火發生至今近3個月，港府今天公布長遠安置方案，提出以現金收購居民的房屋產權，成本預計為港幣68億元（約新台幣274億元），居民也可以選擇「以房換房」。港府還提到，宏福苑大廈拆除後不會原址重建。

去年11月26日宏福苑發生大火，持續43小時，8座大廈中有7座嚴重焚毀。綜合「星島日報」等港媒報導，港府官員今天舉行記者會，講解長遠安置方案。

請繼續往下閱讀...

港府提出的方案包括以現金收購產權，未補地價的房屋每平方英呎收購價為港幣8000元（每坪約115.1萬台幣），已補地價的房屋每平方英呎收購價為港幣1萬500元。居民可用出售產權獲得的現金再購房。

宏福苑是香港政府多年前推出的資助房屋，政府在售價上打折，較一般私人房屋便宜。未補地價即房屋持有人尚未歸還當初政府提供的折扣，現在政府的收購價會較低。已補地價代表房屋持有人已向政府繳清「折扣差額」，現在政府的收購價會比較高。

港府又提出，居民可以選擇「以房換房」，政府會提供數十個資助房屋的項目供居民選購。

香港財政司副司長黃偉綸表示，若政府成功收購全部7座逾1700戶的產權，需要68億元。收購方案「不具備任何強制性」，「建議居民接受，是相當有吸引力」。

黃偉綸稱，大埔區另一個政府資助房屋項目，將於2029年完工，每平方英呎的價格很可能接近約7000元，反映政府提出的宏福苑收購價比較高。

房屋局局長何永賢表示，宏福苑7座大廈經歷高溫燃燒及救火時的灑水冷卻過程，導致混凝土內部產生大量細微裂縫，日後滲水及受腐蝕的風險遠高於一般大廈，令長遠維修保養變得極為困難且成本高昂，經評估後樓宇並無即時倒塌危險，但已不適合居住，長遠需要拆除。

黃偉綸表示，7座大廈拆除後不會重建為住宅，原址可改建成公園或社區設施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法