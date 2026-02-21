俄控烏可透過Telegram擷取前線俄軍通訊 疑實為箝制網路

即時通訊平台Telegram標誌和俄羅斯國旗示意圖。（路透檔案照）

俄羅斯情報機關21日警告，烏克蘭可透過即時通訊軟體Telegram，取得在烏國戰場前線的俄軍部隊敏感資訊。這項說法透露出克里姆林宮正進一步限縮對該平台的管控。

《彭博》21日報導，前身為蘇聯時期情治機關「國家安全委員會」（KGB）的「俄羅斯聯邦安全局」（FSB），21日透過俄國官媒「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）發表的聲明指出，在作戰區域使用Telegram已多次危及俄軍人員性命；烏克蘭特種作戰單位，能夠迅速從該即時通訊平台擷取資訊，用於軍事目的。

Telegram由俄裔富豪度洛夫（Pavel Durov）創辦、持有。俄羅斯通訊主管機關已於一週前，以該公司未遵守俄國法律，將用戶資料儲存於本地伺服器為由，加強限制取用Telegram。今年8月，Telegram的語音和視訊通話功能已遭封鎖。

這波施壓是克里姆林宮長期以來，推動其所謂「主權網際網路」行動的最新動作，此前已有YouTube、Instagram與WhatsApp等平台遭封鎖或限制。不過，就連部分支持俄國總統普廷的強硬派人士，也批評政府對Telegram的最新限制措施、迫使俄國用戶轉向由國家支持的通訊平台。

俄國數位發展部長沙達耶夫（Maksut Shadaev）日前表示，外國情報機構也能在Telegram上看到俄軍訊息，不過他說，目前不會封鎖部隊使用Telegram。Telegram公司當時回應，未發現其加密機制遭到破解，俄國政府的說法為「刻意捏造」，意在合理化取締Telegram，迫使其公民改用受國家控制、便於大規模監控與過濾的平台。

