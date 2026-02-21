為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄控烏可透過Telegram擷取前線俄軍通訊 疑實為箝制網路

    2026/02/21 21:31 編譯管淑平／綜合報導
    即時通訊平台Telegram標誌和俄羅斯國旗示意圖。（路透檔案照）

    即時通訊平台Telegram標誌和俄羅斯國旗示意圖。（路透檔案照）

    俄羅斯情報機關21日警告，烏克蘭可透過即時通訊軟體Telegram，取得在烏國戰場前線的俄軍部隊敏感資訊。這項說法透露出克里姆林宮正進一步限縮對該平台的管控。

    《彭博》21日報導，前身為蘇聯時期情治機關「國家安全委員會」（KGB）的「俄羅斯聯邦安全局」（FSB），21日透過俄國官媒「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）發表的聲明指出，在作戰區域使用Telegram已多次危及俄軍人員性命；烏克蘭特種作戰單位，能夠迅速從該即時通訊平台擷取資訊，用於軍事目的。

    Telegram由俄裔富豪度洛夫（Pavel Durov）創辦、持有。俄羅斯通訊主管機關已於一週前，以該公司未遵守俄國法律，將用戶資料儲存於本地伺服器為由，加強限制取用Telegram。今年8月，Telegram的語音和視訊通話功能已遭封鎖。

    這波施壓是克里姆林宮長期以來，推動其所謂「主權網際網路」行動的最新動作，此前已有YouTube、Instagram與WhatsApp等平台遭封鎖或限制。不過，就連部分支持俄國總統普廷的強硬派人士，也批評政府對Telegram的最新限制措施、迫使俄國用戶轉向由國家支持的通訊平台。

    俄國數位發展部長沙達耶夫（Maksut Shadaev）日前表示，外國情報機構也能在Telegram上看到俄軍訊息，不過他說，目前不會封鎖部隊使用Telegram。Telegram公司當時回應，未發現其加密機制遭到破解，俄國政府的說法為「刻意捏造」，意在合理化取締Telegram，迫使其公民改用受國家控制、便於大規模監控與過濾的平台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播