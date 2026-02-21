控助中建海纜破壞區域安全 美撤銷3智利官員及家屬簽證

智利外交部長范克拉維倫證實，美方擔憂智利協助中國企業鋪設連接智利到香港的海纜，可能對美國安全構成威脅。（歐新社）

美國政府20日宣布，撤銷3名智利官員及其直系親屬入境美國的簽證，指控這些官員破壞區域穩定與安全。據了解，美方此舉的背後原因是智利與中國的貿易關係，包括一項連接智利與香港的海底電纜計畫。

美國國務卿魯比歐在聲明中不點名指責，這3名智利官員「明知故犯地指示、授權、資助、提供重大支持，破壞關鍵的電信基礎設施，損害西半球的區域安全」，3人及其直系親屬將被禁止入境美國，他們持有的任何美國簽證都已被撤銷。智利交通和電信部長穆尼奧斯（Juan Carlos Munoz）證實，他是被制裁的3名官員之一，另外2名官員身分尚不清楚。穆尼奧斯被視為一名技術官僚，他20日強調，智利不會因為海纜計畫的來源而區別對待，而是根據其價值進行定奪，且一旦危及主權或國安，就不會批准。

智利外交部長范克拉維倫（Alberto van Klaveren）解釋，美方的擔憂源於2家中國私人企業提出請求，鋪設連接智利到香港的海底電纜，「美國政府認為，這條電纜可能在某種程度上對美國安全構成威脅」。不過，他也提到，2家中企提出的方案仍處於早期階段，尚未做出最終決定。

另外，魯比歐還批評道，智利總統波里奇（Gabriel Boric）政府在任期即將結束之際，做出破壞區域安全、最終損害智利人民利益的行為，將進一步玷污其政治遺產，並強調美方「期待與即將上任的卡斯特政府共同推進共同優先事項，包括加強西半球安全」。智利右派總統當選人卡斯特（Jose Antonio Kast）即將在3月11日就任，他的競選策略與川普類似，承諾大規模驅逐移民，被視為川普的親密盟友，預料魯比歐將出席其就職典禮。

針對3名官員被禁止入境，智利外交部長范克拉維倫召見美國大使賈德（Brandon Judd）要求解釋，並駁斥有關其行為損害「美洲大陸或第三國安全」的指控，強調智利視美國為「戰略盟友」，美國的作法與此友好關係背道而馳。即將上任的外交部長馬肯納（Francisco Perez Mackenna）則表示，在就職前不宜置評，但新一屆政府將竭盡全力確保外交上能夠與所有國家保持最佳關係。

