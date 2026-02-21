為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    菲律賓參議員登南海中業島 重申寸土不讓、持續反制中國

    2026/02/21 19:22 編譯管淑平／綜合報導
    參議員洪迪薇（Risa Hontiveros，右二）和海岸防衛隊、中業島所屬卡拉延市長和菲國海軍將領21日在中業島舉起菲國國旗。（法新社）

    參議員洪迪薇（Risa Hontiveros，右二）和海岸防衛隊、中業島所屬卡拉延市長和菲國海軍將領21日在中業島舉起菲國國旗。（法新社）

    菲律賓參議員21日登上南海主權爭議島嶼中業島（Thitu Island，菲律賓稱「希望島，Pag-asa」），呼籲強化國防合作，並且「持續」反制中國在南海的主權主張。

    《法新社》21日報導，菲國參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）21日造訪南沙群島的中業島，該島位於菲國巴拉望島以西約450公里，現島上有約400名菲律賓居民，多為漁民及其家屬。中國指控這些居民為非法居住。

    向來直言批評中國的洪迪薇表示，她相信，菲律賓人民不準備放棄「西菲律賓海（West Philippine Sea）任何一寸領土」，並強調，「我們需要持續在外交和政治層面反制（中國主權主張）」。西菲律賓海為馬尼拉政府對其西部、該國專屬經濟區的部份南海海域的說法。

    洪迪薇表示，樂見菲律賓近年強化與美國的盟約關係，不過，馬尼拉也希望引入更多「志同道合國家」。她說，「我們需要持續發展我國與（其他國家）的安全和國防合作，包括聯合巡邏」。

    法新社記者搭第二架專機前往中業島採訪洪迪薇到訪之際，目睹中國海軍和海警船艦，正在該島附近巡邏。洪迪薇也透露，她在降落該島前，手機訊號也一度變成中文字。

    被問到美、中兩國因為台灣爆發衝突的可能性，洪迪薇說，菲律賓應要「非常關注」，尤其是最北端、鄰近台灣的巴丹群島（Batanes）。她說，有許多菲國人在台灣工作，「我們應該更主動．．．堅持和平解決衝突」。

    中國駐馬尼拉大使館尚未回應此事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播