菲律賓參議員登南海中業島 重申寸土不讓、持續反制中國

參議員洪迪薇（Risa Hontiveros，右二）和海岸防衛隊、中業島所屬卡拉延市長和菲國海軍將領21日在中業島舉起菲國國旗。（法新社）

菲律賓參議員21日登上南海主權爭議島嶼中業島（Thitu Island，菲律賓稱「希望島，Pag-asa」），呼籲強化國防合作，並且「持續」反制中國在南海的主權主張。

《法新社》21日報導，菲國參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）21日造訪南沙群島的中業島，該島位於菲國巴拉望島以西約450公里，現島上有約400名菲律賓居民，多為漁民及其家屬。中國指控這些居民為非法居住。

向來直言批評中國的洪迪薇表示，她相信，菲律賓人民不準備放棄「西菲律賓海（West Philippine Sea）任何一寸領土」，並強調，「我們需要持續在外交和政治層面反制（中國主權主張）」。西菲律賓海為馬尼拉政府對其西部、該國專屬經濟區的部份南海海域的說法。

洪迪薇表示，樂見菲律賓近年強化與美國的盟約關係，不過，馬尼拉也希望引入更多「志同道合國家」。她說，「我們需要持續發展我國與（其他國家）的安全和國防合作，包括聯合巡邏」。

法新社記者搭第二架專機前往中業島採訪洪迪薇到訪之際，目睹中國海軍和海警船艦，正在該島附近巡邏。洪迪薇也透露，她在降落該島前，手機訊號也一度變成中文字。

被問到美、中兩國因為台灣爆發衝突的可能性，洪迪薇說，菲律賓應要「非常關注」，尤其是最北端、鄰近台灣的巴丹群島（Batanes）。她說，有許多菲國人在台灣工作，「我們應該更主動．．．堅持和平解決衝突」。

中國駐馬尼拉大使館尚未回應此事。

