    國際

    敘利亞ISIS拘留營失控 美評估已多達2萬人脫逃

    2026/02/21 18:49 編譯管淑平／綜合報導
    看守霍爾營的「敘利亞民主力量」部隊1月21日撤離後，營內拘留者聚集在圍籬旁。（路透檔案照）

    看守霍爾營的「敘利亞民主力量」部隊1月21日撤離後，營內拘留者聚集在圍籬旁。（路透檔案照）

    拘留數千名極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）家屬的敘利亞「霍爾營」（Al-Hol camp），日前遭政府軍攻擊、接管後，負責維持營區安全的部隊分崩離析，引發大脫逃，美國情報評估至少已有1萬5000到2萬人逃離，包括多名伊斯蘭國附屬份子。

    《華爾街日報》20日獨家報導，安全事務專家之前早已警告，該處大型營區實際上有如伊斯蘭國份子妻子養育下一代好戰份子的搖籃，敘國政府軍清剿多年來負責守衛霍爾營、受美國支持的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces），營區安全體系瓦解，更升高恐已極端化的營區拘留者脫逃之疑慮。

    霍爾營位於敘國東部沙漠地帶，規模之大有如一座小型城市，2019年美國支持的武裝組織部隊，摧毀伊斯蘭國自稱建立的「哈里發國」餘眾後，該營區一度拘留多達超過7萬人。根據美國戰爭部督察長本週發表的一份報告，到去年底為止營內仍有2萬3000多人。

    不過，上月敘國政府拿下霍爾營的控制權後，營區大亂，大馬士革的西方外交官評估，短短數天內已有多達超過2萬人逃離；一名追蹤該營區情勢的外交官透露，到本週為止，營區內僅剩下300到400個家庭。

    美國評估認為，該營區大規模脫逃是因敘國政府接手後管理失當，以及未能妥善監督廣大營區的週邊安全。聖戰士出身的現任敘國總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）承認，營區已有多人逃離，但歸咎敘利亞民主力量部隊棄守，1月政府清剿期間營區一度有好幾小時處於無人看管，一時難以迅速恢復安全管控。

    敘利亞政府軍上月接管霍爾營。（歐新社檔案照）

    敘利亞政府軍上月接管霍爾營。（歐新社檔案照）

