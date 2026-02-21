美軍攻伊朗行動進入後期階段 鎖定哈米尼及其子

美國總統川普（左）與伊朗最高領袖哈米尼（右）。（法新社）

在美國總統川普對伊朗下達成核協議的最後通牒後，2名美國官員20日向《路透》透露，美軍針對伊朗的軍事計畫已進入後期階段，以色列去年6月對伊朗的空襲行動「具有指導意義」，選項之一是以個人為目標發動攻擊，包括最高領袖哈米尼及其兒子，從而推翻德黑蘭政權，但也評估德黑蘭將反擊。分析指出，美方的軍事部署導致外交談判陷入僵局，美伊正逐漸走向攤牌。

美方官員並未透露可能鎖定打擊的德黑蘭官員，以及美軍如何在不部署大規模地面部隊的情況下推翻政權，但在川普做出決定前，美方已在進行更細緻、更具野心的計畫，為與伊朗發生嚴重衝突做準備。官員直言，以色列去年6月與伊朗之間的12天戰爭中，「斬首」至少20名伊朗高階指揮官，包括參謀總長巴格瑞，確實展現該策略的有效性，但針對個人需要額外情報資源，包括掌握其確切位置及可能傷亡的其他人，目前不清楚美方掌握哪些伊朗領袖的情報。

請繼續往下閱讀...

美國新聞網站《Axios》21日引述川普高階顧問指出，五角大廈已向川普提供多種方案，其中之一是除掉伊朗最高領袖哈米尼及其兒子，以及潛在的繼任者，「總統還沒決定是否發動攻擊，但不排除明天拍板『就這麼定了』」。

針對德黑蘭警告，若遭受軍事侵略，將行使自衛權，美方官員表示已預料到伊朗會進行反擊，鑑於伊朗飛彈可能攻擊的國家眾多，這將增加美國傷亡和地區衝突的風險。據了解，美國在中東各地設有軍事基地，包括約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、阿拉伯聯合大公國和土耳其等。

美伊官員及波斯灣和歐洲各國外交官都表示，隨著透過外交途徑解決伊朗核問題僵局的希望逐漸渺茫，美伊兩國正迅速滑向軍事衝突。2名以色列官員也說，他們認為華府和德黑蘭之間的分歧無法彌合，近期發生軍事衝突的可能性很高，波斯灣產油國已在預作準備。部分地區官員直言，德黑蘭堅持要求美國讓步是危險的誤判，因為川普已大張旗鼓進行軍事部署，除非伊朗做出放棄核武計畫的明確承諾，否則他將無法在不失顏面的情況下撤軍。

前美國外交官員、伊朗問題專家艾爾（Alan Eyre）表示，美伊都堅持己見，除非各自從紅線退後一步，否則不會產生任何有意義的結果，「但我不覺得他們會這麼做」。他還提到，川普不可能集結這麼多兵力，卻只接受一份差強人意的協議就撤軍，如果他發動攻擊，情勢將迅速急轉直下。

