有助增進人類關係？ 英國綠黨主張海洛因、古柯鹼合法化

由波蘭斯基（見圖）領導的英國綠黨認為，成人應有權決定自己的毒品消費，大膽聲稱有限度地使用娛樂性藥物並非有害，反而具有「增進人類關係與創造力」的潛力。（美聯社）

英國大曼徹斯特郡（Greater Manchester）下週將舉行補選，民調領先的綠黨（Green Party）主張將海洛因、古柯鹼等的毒品合法化，甚至提議由政府與南美洲的古柯鹼生產商建立「直接合作夥伴關係」，引發輿論嘩然。

根據《每日郵報》揭露的黨政計畫文件，由波蘭斯基（Zack Polanski）領導的綠黨認為，成人應有權決定自己的毒品消費，其政策大膽聲稱，在大多數情況下，有限度地使用娛樂性藥物並非有害，反而具有「增進人類關係與創造力」的潛力。

最新曝光的政策提案顯示，綠黨希望「允許在一般商業街購買含古柯鹼的飲品」、「在夜店與音樂節合法販售搖頭丸（MDMA）與迷幻藥（psychedelics）等A類毒品」、「建議從『小學』開始教學如何安全使用毒品藥物，以確保所謂的『用藥安全』」、「計劃在政府和南美毒販之間建立直接夥伴關係，以持續供應英國古柯鹼」。

然而，在主張放寬毒品管制的同時，綠黨卻計畫加強菸酒管制，該政策提議對啤酒與香菸課徵更高稅額，理由是為了反映「酒精對社會造成的傷害成本」。

對此，工黨（Labour Party）的犯罪與警政部長瓊斯（Sarah Jones）抨擊，這項政策將會在英國引起一場「毒品瘟疫」，導致大眾公園與兒童遊樂場淪為吸毒者的聚集地。

面對批評，綠黨黨魁波蘭斯基稱，這是工黨為反擊綠黨的「卑鄙謊言」，認為工黨是因為擔心在本月26日的補選中敗給綠黨，才刻意如此抹黑。他也強調，綠黨有明確的政綱承諾防止兒童接觸毒品，並呼籲成立國家委員會來研究如何降低毒品傷害。

雖然綠黨消息人士坦承，這份長期政策目標與其原本正式的「競選宣言」略有不同，但目前在選前關鍵時刻，這份關於「與南美可卡因農場合作」以及「合法化迷姦藥（GHB）等毒品」的文件曝光，無疑為選情投下了巨大的變數。

