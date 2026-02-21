為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    有助增進人類關係？ 英國綠黨主張海洛因、古柯鹼合法化

    2026/02/21 19:37 即時新聞／綜合報導
    由波蘭斯基（見圖）領導的英國綠黨認為，成人應有權決定自己的毒品消費，大膽聲稱有限度地使用娛樂性藥物並非有害，反而具有「增進人類關係與創造力」的潛力。（美聯社）

    由波蘭斯基（見圖）領導的英國綠黨認為，成人應有權決定自己的毒品消費，大膽聲稱有限度地使用娛樂性藥物並非有害，反而具有「增進人類關係與創造力」的潛力。（美聯社）

    英國大曼徹斯特郡（Greater Manchester）下週將舉行補選，民調領先的綠黨（Green Party）主張將海洛因、古柯鹼等的毒品合法化，甚至提議由政府與南美洲的古柯鹼生產商建立「直接合作夥伴關係」，引發輿論嘩然。

    根據《每日郵報》揭露的黨政計畫文件，由波蘭斯基（Zack Polanski）領導的綠黨認為，成人應有權決定自己的毒品消費，其政策大膽聲稱，在大多數情況下，有限度地使用娛樂性藥物並非有害，反而具有「增進人類關係與創造力」的潛力。

    最新曝光的政策提案顯示，綠黨希望「允許在一般商業街購買含古柯鹼的飲品」、「在夜店與音樂節合法販售搖頭丸（MDMA）與迷幻藥（psychedelics）等A類毒品」、「建議從『小學』開始教學如何安全使用毒品藥物，以確保所謂的『用藥安全』」、「計劃在政府和南美毒販之間建立直接夥伴關係，以持續供應英國古柯鹼」。

    然而，在主張放寬毒品管制的同時，綠黨卻計畫加強菸酒管制，該政策提議對啤酒與香菸課徵更高稅額，理由是為了反映「酒精對社會造成的傷害成本」。

    對此，工黨（Labour Party）的犯罪與警政部長瓊斯（Sarah Jones）抨擊，這項政策將會在英國引起一場「毒品瘟疫」，導致大眾公園與兒童遊樂場淪為吸毒者的聚集地。

    面對批評，綠黨黨魁波蘭斯基稱，這是工黨為反擊綠黨的「卑鄙謊言」，認為工黨是因為擔心在本月26日的補選中敗給綠黨，才刻意如此抹黑。他也強調，綠黨有明確的政綱承諾防止兒童接觸毒品，並呼籲成立國家委員會來研究如何降低毒品傷害。

    雖然綠黨消息人士坦承，這份長期政策目標與其原本正式的「競選宣言」略有不同，但目前在選前關鍵時刻，這份關於「與南美可卡因農場合作」以及「合法化迷姦藥（GHB）等毒品」的文件曝光，無疑為選情投下了巨大的變數。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播