自己的國家自己蓋！英男在歐洲「無主地」建國 自封總統還開大使館

想當總統不必等選舉，自己建國最快！一名英澳雙籍男子傑克森（Daniel Jackson），因發現在塞爾維亞與克羅埃西亞之間有塊雙方皆無主權的「無主之地」，竟突發奇想在那圈地建國。如今這座名為「威爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）的小國不僅設計有國旗、憲法，訂出官方語言與貨幣，近日更在英國與塞爾維亞開設「大使館」，引發熱議。

據《地鐵報》報導，傑克森自2019年5月30日正式宣布建國後自封總統，隨後積極推動各項國務。日前更在英國肯特郡多佛（Dover）與塞爾維亞諾維薩德（Novi Sad）正式掛牌成立「大使館」。雖然目前的「大使館」僅是位於商店街上的辦公室，主要功能是為參與「電子居民計畫」的人員列印身分證與護照，但傑克森仍興致勃勃地舉辦了盛大的開幕儀式，現場旗幟飄揚並備有香檳慶祝。

這座私人國家領土面積僅0.501平方公里，規模僅次於梵蒂岡，堪稱世界第二小。傑克森透露，他為了全職經營這個「國家夢」，甚至辭去了原本的遊戲設計工作。目前，該計畫透過群眾募資與數位身分證規費，已成功籌得約18萬英鎊（約新台幣750萬元）的建國基金，目前已有400名正式公民，更有超過2800人在候補名單中。

然而，建國之路並非一帆風順。由於該地處於敏感的國境地帶，克羅埃西亞當局已禁止傑克森入境，並在「威爾迪斯領土」沿岸安裝監視器防止他們非法登陸，使威爾迪斯政府目前形同處於「流亡狀態」。儘管如此，傑克森近期順利取得塞爾維亞公民身分，並堅信重返領土只是時間問題。

據報導，威爾迪斯目前已發展出完整的閣員名單、法律、甚至國徽，官方語言定為英語、克羅埃西亞語與塞爾維亞語。傑克森強調自己並非為了謀利，僅領取基本生活費，目標是等國家運作穩定後就退位。目前他正積極籌備第三座大使館的選址，繼續推動這場號稱「看起來荒謬，但絕對認真」的建國大計。

