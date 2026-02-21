巴塞隆納聖家堂耶穌基督塔十字架安裝 高度172.5公尺達標

聖家堂耶穌基督塔上的十字架上臂安裝完成後，教堂高度達到172.5公尺。（歐新社）

西班牙巴塞隆納的聖家堂教堂（Sagrada Familia）是世界上最高的教堂，昨（20）日在完成塔樓十字架上臂的安裝工程後，正式達到172.5公尺的設計高度，但距離教堂完工可能還需要好幾年的工程。

《美聯社》報導，聖家堂是西班牙知名建築師高第（Antoni Gaudí）設計的宏偉巨作，教堂的第一塊基石在1882年奠定，迄今尚未完工；高第在1926年意外身亡，當時聖家堂僅有一座塔樓落成。

工人們週五使用起重機，將高第設計的特殊十字架的上臂安放在耶穌基督塔（Tower of Jesus Christ）的塔頂，讓聖家堂的高度來到172.5公尺。

聖家堂每年都吸引數百萬名遊客造訪，門票收入是教堂工程的主要資金來源。聖家堂教會指出，目前耶穌基督塔仍在施工，想親眼看到十字架的民眾必須等到今年夏季的塔樓啟用典禮，屆時周圍的施工鷹架將會拆除。

聖家堂在去年10月完成其中一個塔頂的十字架部分工程，讓聖家堂總高度達162.91公尺，成為全球高度最高的教堂，原先的紀錄是德國烏姆大教堂（Ulmer Münster）的161.53公尺。烏爾姆大教堂始建於1377年，歷經超過500年，直到1890年才竣工。

Today the upper arm of the cross of the Sagrada Família’s tower of Jesus Christ has been placed, a milestone that completes the exterior construction of the Temple’s tallest tower. ✝ This installation completes the set of the Sagrada Família’s six central towers. ???? pic.twitter.com/A6xFOx7I9n — La Sagrada Família （@sagradafamilia） February 20, 2026

聖家堂耶穌基督塔上的十字架上臂安裝完成後，教堂高度達到172.5公尺。（美聯社）

