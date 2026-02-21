為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴塞隆納聖家堂耶穌基督塔十字架安裝 高度172.5公尺達標

    2026/02/21 18:54 即時新聞／綜合報導
    聖家堂耶穌基督塔上的十字架上臂安裝完成後，教堂高度達到172.5公尺。（歐新社）

    聖家堂耶穌基督塔上的十字架上臂安裝完成後，教堂高度達到172.5公尺。（歐新社）

    西班牙巴塞隆納的聖家堂教堂（Sagrada Familia）是世界上最高的教堂，昨（20）日在完成塔樓十字架上臂的安裝工程後，正式達到172.5公尺的設計高度，但距離教堂完工可能還需要好幾年的工程。

    《美聯社》報導，聖家堂是西班牙知名建築師高第（Antoni Gaudí）設計的宏偉巨作，教堂的第一塊基石在1882年奠定，迄今尚未完工；高第在1926年意外身亡，當時聖家堂僅有一座塔樓落成。

    工人們週五使用起重機，將高第設計的特殊十字架的上臂安放在耶穌基督塔（Tower of Jesus Christ）的塔頂，讓聖家堂的高度來到172.5公尺。

    聖家堂每年都吸引數百萬名遊客造訪，門票收入是教堂工程的主要資金來源。聖家堂教會指出，目前耶穌基督塔仍在施工，想親眼看到十字架的民眾必須等到今年夏季的塔樓啟用典禮，屆時周圍的施工鷹架將會拆除。

    聖家堂在去年10月完成其中一個塔頂的十字架部分工程，讓聖家堂總高度達162.91公尺，成為全球高度最高的教堂，原先的紀錄是德國烏姆大教堂（Ulmer Münster）的161.53公尺。烏爾姆大教堂始建於1377年，歷經超過500年，直到1890年才竣工。

    聖家堂耶穌基督塔上的十字架上臂安裝完成後，教堂高度達到172.5公尺。（美聯社）

    聖家堂耶穌基督塔上的十字架上臂安裝完成後，教堂高度達到172.5公尺。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播