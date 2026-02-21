防極端份子聚集 奧地利將希特勒故居改建警局

希特勒舊居前方立著一塊紀念碑，上面寫著：「為了和平、自由與民主。永不再有法西斯主義，來自數百萬名死者的告誡。」（法新社）

為了防止猶太人大屠殺主要策劃者希特勒（Adolf Hitler）的故居成為極端主義份子的朝聖場所，奧地利政府正著手將該棟建築改建成警察局，當地民眾意見不一，部分人士認為改建費用過高，應該有更好的做法。

《法新社》報導，希特勒的出生地位於布勞瑙（Braunau）鎮中心一條狹窄且商店林立的街上，他早年曾短暫居住在這裡；為了消除這種建築的潛在負面影響，奧地利政府在2016年透過法律途徑收購了這棟建築。

房子前面立著一塊紀念碑，上面寫著：「為了和平、自由與民主。永不再有法西斯主義，來自數百萬名死者的告誡。」

《法新社》記者上門採訪時，工作人員正在忙著最後階段的裝潢作業；奧地利內政部表示，警察局預計會在「2026年第二季」啟用。

53歲的上班族特雷布爾邁爾（Sibylle Treiblmaier）認為將希特勒故居改建為警察局的做法是「一把雙面刃」，雖然能防止極右份子聚集，但應該有「更好或不同的使用方式」。

34歲的當地商店老闆史塔德勒（Jasmin Stadler）表示，她對於高達2000萬歐元的改建費用非常有意見，詳細介紹希特勒舊居的歷史背景會是更理想的做法。

57歲的電機工程師萊特納（Wolfgang Leithner）則贊同改建做法，他「希望能帶來一點平靜」。萊特納補充說：「運用這棟建築，交給警方，交給公權力，這很合理。」

