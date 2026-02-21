為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    防極端份子聚集 奧地利將希特勒故居改建警局

    2026/02/21 16:08 即時新聞／綜合報導
    希特勒舊居前方立著一塊紀念碑，上面寫著：「為了和平、自由與民主。永不再有法西斯主義，來自數百萬名死者的告誡。」（法新社）

    希特勒舊居前方立著一塊紀念碑，上面寫著：「為了和平、自由與民主。永不再有法西斯主義，來自數百萬名死者的告誡。」（法新社）

    為了防止猶太人大屠殺主要策劃者希特勒（Adolf Hitler）的故居成為極端主義份子的朝聖場所，奧地利政府正著手將該棟建築改建成警察局，當地民眾意見不一，部分人士認為改建費用過高，應該有更好的做法。

    《法新社》報導，希特勒的出生地位於布勞瑙（Braunau）鎮中心一條狹窄且商店林立的街上，他早年曾短暫居住在這裡；為了消除這種建築的潛在負面影響，奧地利政府在2016年透過法律途徑收購了這棟建築。

    房子前面立著一塊紀念碑，上面寫著：「為了和平、自由與民主。永不再有法西斯主義，來自數百萬名死者的告誡。」

    《法新社》記者上門採訪時，工作人員正在忙著最後階段的裝潢作業；奧地利內政部表示，警察局預計會在「2026年第二季」啟用。

    53歲的上班族特雷布爾邁爾（Sibylle Treiblmaier）認為將希特勒故居改建為警察局的做法是「一把雙面刃」，雖然能防止極右份子聚集，但應該有「更好或不同的使用方式」。

    34歲的當地商店老闆史塔德勒（Jasmin Stadler）表示，她對於高達2000萬歐元的改建費用非常有意見，詳細介紹希特勒舊居的歷史背景會是更理想的做法。

    57歲的電機工程師萊特納（Wolfgang Leithner）則贊同改建做法，他「希望能帶來一點平靜」。萊特納補充說：「運用這棟建築，交給警方，交給公權力，這很合理。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播