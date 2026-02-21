為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英國王位繼承順位 考慮將前王子安德魯移除

    2026/02/21 15:23 中央社
    英國政府今天考慮推動立法，將英國國王查爾斯三世胞弟安德魯自王位繼承順位中移除。（法新社檔案照）

    英國政府今天考慮推動立法，將英國國王查爾斯三世胞弟安德魯自王位繼承順位中移除。（法新社檔案照）

    英國政府今天考慮推動立法，將英國國王查爾斯三世胞弟安德魯（Andrew）自王位繼承順位中移除。英國警方同時也在加強調查安德魯與已故美國性犯罪者艾普斯坦之間的來往關係。

    法新社報導，隨著艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案中，大量且不堪入目的內容最近曝光，查爾斯三世國王（King Charles III）已剝奪胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）所有頭銜，並將這名前王子逐出住所。

    不過，安德魯作為已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）之子，在英國王位繼承順位仍排第8，次於哈利王子（Prince Harry）之女莉莉貝公主（Princess Lilibet）。

    消息人士表示，政府將在警方調查結束後，考慮提出立法，將安德魯自繼承順位中移除。

    這名前王子昨天在其位於英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）偏遠的山均漢姆堡（Sandringham）遭警方逮捕，涉嫌公職不當行為。

    過去數月來，關於安德魯與艾普斯坦關係密切，以及他在2001年至2011年擔任英國貿易特使期間，疑似洩露機密資訊的消息曝光，激起公憤。

    倫敦都會區警察局表示，正向與安德魯「關係密切」的警官蒐集資訊，了解他們在服勤期間「看到或聽到的任何可能與持續調查相關的情況」。

    至少9個英國警察單位證實，美國政府上個月公布的艾普斯坦檔案中，許多指控都與安德魯有關。

    安德魯是在66歲生日當天被捕，歷經11小時拘留後，今天未再公開露面。

