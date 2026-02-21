為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    睽違半世紀！NASA阿提米絲2號任務拚重返月球 最快3/6升空

    2026/02/21 16:33 即時新聞／綜合報導
    NASA於週五正式宣布，在順利通過關鍵的火箭燃料填充測試後，預計最快將於3月6日啟動「阿提米絲2號」任務。（路透）

    NASA於週五正式宣布，在順利通過關鍵的火箭燃料填充測試後，預計最快將於3月6日啟動「阿提米絲2號」任務。（路透）

    睽違半世紀，人類重返月球的夢想進入最後倒數！美國國家航空暨太空總署（NASA）20日正式宣布，在關鍵的火箭燃料填充順利通過測試後，預計最快將於3月6日啟動「阿提米絲2號」（Artemis II）任務。屆時將有4名太空人搭乘太空船飛往月球軌道，這也將是自1972年阿波羅計畫結束後，人類再次挑戰月球邊際。

    《美聯社》報導，NASA官員週五宣布這項發射決策，目前距離3月6日的首個預定發射窗口僅剩2週時間。NASA探測系統開發主管葛雷茲（Lori Glaze）表示，這項計畫已進入最後衝刺階段，發射團隊正準備迎接歷史性的榮耀時刻。

    據了解，阿提米絲二號的準備過程並非一帆風順。本月初的首次倒數演練曾因嚴重的氫氣外洩意外中斷，隨後技術人員緊急更換2組受損的鐵氟龍密封件，終於在本週四的第2次測試中展現成效。此次燃料填充過程中的液氫外洩量已降至極低水準，讓倒數時鐘一路順暢運行至預定的29秒標誌。發射主任布萊克威爾湯普森（Charlie Blackwell-Thompson）對此指出，修復工作成效顯著，幾乎偵測不到洩漏點。

    儘管發射台仍有部分零星準備工作尚待完成，但NASA對3月初的發射窗口展現出高度信心。由3名美國人與1名加拿大人組成的4人太空小組，已於週五晚間抵達休士頓，展開為期2週的強制性健康隔離。這趟為期約10天的冒險旅程，將是高達322英呎（約98公尺）的「太空發射系統」（SLS）巨型火箭首度搭載真人升空。

    值得注意的是，NASA在3月份僅有5天的發射窗口，若因天氣或技術因素錯過，下一次機會恐需推遲至4月底。格萊茲在受訪時難掩激動地說：「每晚我仰望月亮，都能感覺到她在召喚我們。」在阿提米絲二號完成繞月任務後，NASA預計在幾年內啟動「阿提米絲三號」，目標是挑戰讓太空人登陸月球南極，屆時誰能成為新一代的登月英雄，將是全球矚目的下一個焦點。

