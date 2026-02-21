美國警察春節遭彩帶「圍攻」笑噴反擊 中國網友對比「牆內」超羨慕

美國警察在紐約唐人街被慶祝春節的民眾噴得滿身彩帶。（本報合成，擷取自X）

農曆春節假期即將進入尾聲，近日美國紐約唐人街一名警察與民眾互噴彩帶「開戰」慶祝的歡樂畫面，引發中國網友熱議，紛紛感嘆「最沒年味的其實是我們自己」，並對比國內嚴格的禁令，羨慕直呼「這才是新年該有的樣子」。

「李老師不是你老師」在X平台分享的影片顯示，大年初三（19日）紐約唐人慶祝活動人潮湧動，一名警察站在警車旁被熱情民眾噴得滿身彩帶。面對「圍攻」，警察不僅未動怒，反而笑著拿起彩帶噴罐向民眾「反擊」，現場歡聲笑語不斷，展現十足年味。

影片曝光後，大批中國網友留言表達羨慕與反思。有人嘲諷官方宣傳的美國亂象，「外面不是狂風暴雨嗎？」、「不是說美國警察動不動開槍」、「美國太壞了」、「大膽！居然過外國節日」、「美國人不怕文化入侵嗎」；更多人對比國內現狀羨慕感嘆，「最沒年味的其實是我們自己」、「與民同樂」、「替我自由」、「你把我帶過去吧，太羨慕了」、「這才是新年該有的樣子」。

此外，還有人提及在中國國內慶祝活動受限的處境，無奈透露：「自己只是放一個煙火，就被追了三條街」，認為在國外的傳統節慶氛圍反而比家鄉更加濃厚且自由。

