    首頁 > 國際

    研究：北海道千島海溝板塊強烈固著 恐引發大地震

    2026/02/21 14:44 編譯孫宇青／綜合報導
    2025年12月8日深夜發生於日本青森縣近海的強震，引發嚴重災情。（歐新社）

    日本《共同社》20日報導，日本東北大學等研究團隊日前在英國科學期刊發表研究成果指出，從2019年至2024年觀測北海道根室海域到千島海溝的海底3處地殼變動發現，千島海溝沿線有板塊交界處強烈固著，呈現「卡住」的狀態，已積累足以引發超大地震的應力。

    該研究團隊透過對海嘯沉積物的調查，發現觀測地點附近17世紀曾發生過一場芮氏規模8.8的超大地震，推測斷層滑動約25公尺。根據此次調查的估算，該處已積累達到20至30公尺滑動量的應力。東北大學助教富田史章（海底測地學）指出：「與17世紀相同規模的地震有可能在不久的將來再次發生。」

    研究團隊在千島海溝兩側幾乎直線排列的陸地板塊的2處和太平洋板塊的1處，觀測了水平方向的地殼變動。海溝附近的2處呈現出與板塊下沉速度相同的全年約8釐米滑動，朝著西北偏西方向，顯示出海溝附近板塊交界強烈固著。

    政府的地震調查委員會指出，千島海溝沿線超大地震的平均發生間隔約為340年至380年。30年內發生的概率為「7％至40％」，「迫近的可能性較高」。

