日旅館遭奧客留負評！ 台網灌爆5星評價送暖 業者驚喜回應了

日本山形縣「高砂屋旅館」日前遭一名台灣旅客留下2星負評，旅館業主罕見發表長文回擊，曝光該名旅客住宿期間種種惡劣行徑，消息被轉至社群媒體後，讓不少台灣網友直呼丟臉，有大批網友直接在Google上給予該旅館五星評價「補血」，還有網友直接代替給予負評的旅客道歉。對此，業者在粉專發出一封「給親愛的台灣旅客」公開信，表示明白這次事件僅屬偶發意外，並不代表所有的台灣人。目前Google上的評論在短時間暴增到他們無法一一回覆，僅在此一併表達謝意。

一名台灣旅客去年12月造訪「高砂屋旅館」後，今年1月在Google評論留下兩星負評，抱怨旅館設備老舊，CP值低。該評論下方，業者罕見長文回應，揭露該名旅客在入住期間擅闖未預訂客房、自己攜帶冷凍螃蟹流出汁充滿走廊等惡行，並表示遭遇如此情況，還被給予負評，相當不平與失望。

文章一出，不少網友撻伐該名台灣旅客，並且有許多網友前往Google評論給予5星評價鼓勵業者，更有網友表示要代替該名台灣旅客向業者道歉，直言他的行為相當丟臉，不代表全部的台灣人。

對此，高砂屋旅館昨晚在粉專發出一封給台灣人的公開信，全文翻譯如下。

致親愛的台灣顧客：

晚安。

我們得知今天有許多人透過台灣社群平台的貼文，認識了「高砂屋」的存在，並收到了許多溫暖的鼓勵與支持，對此我們由衷感激。雖然（在經營過程中）曾遇到各種問題，但我們會努力一一克服，並致力於成為一間能讓所有客人都感到滿意的旅館。

透過旅宿業，我們充分感受到台灣人的禮貌、認真、開朗與親切。我們也明白這次發生的事件僅屬偶發意外，並不代表所有的台灣人。

若您未來考慮在藏王溫泉留宿，若能將本館納入您的住宿清單，我們將感到不勝榮幸。此外，由於 Google Map 上的評論在短時間內暴增，數量多到無法一一回覆，因此在此一併表達我們的謝意。謝謝大家。

最後，也要感謝第一時間告訴我們這件事、心地善良的林先生。

深深刻地感謝各位。

