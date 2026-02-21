旅客注意！南韓11間航空全面禁止機上使用行動電源

南韓11間航空公司皆已規定機上禁用行動電源。圖為釜山航空客機去年1月行動電源起火。（歐新社）

搭乘韓籍航空要注意了！德威航空20日宣布，從23日起在飛機上禁止為行動電源充電，或者是以行動電源為手機等3C設備充電，自此韓國11間航空業者已全面規定機上禁用行動電源。

據《韓聯社》報導，德威航空建議旅客使用座椅電源插座為設備充電，如果所搭乘的機型沒有相關配備，那麼最好在登機前充滿電。德威航空表示，行動電源仍然可以帶上飛機，但必須在充電接口貼上絕緣膠帶，並將行動電源單獨裝起來放在顯眼位置，例如座椅置物袋。

請繼續往下閱讀...

在此之前，南韓普萊米婭航空、可依航空，已於去年9月1日起禁止在機上禁用行動電源；前身為江原航空的Parata Airlines，去年9月30日復航時也有同樣規定。

南韓易斯達航空從去年10月起，試行3個月的機上禁用行動電源規定，並在今年正式實施。濟州航空於今年1月22日跟進後，大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空、首爾航空也在1月26日加入禁令。

之所以會有這項規定，主要是因為行動電源在機上起火的事件層出不窮。釜山航空1架客機，去年1月在金海機場準備起飛時行動電源竄出火苗，導致客機被燒得面目全非；今年1月韓亞航空仁川飛香港、德威航空從中國海南島三亞飛往清州的客機，也都有行動電源起火意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法