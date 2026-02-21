拒收地瓜乾！ 高市早苗揭公邸生活辛酸 誠實發言驚動幕僚中斷拍攝

日本首相高市早苗17日在官邸接見茨城縣古河市觀光大使，食用水果時露出開心笑容。（擷取自日本首相官邸官網）

日本首相高市早苗近日在接見訪客時，因拒絕贈送「地瓜乾」而意外揭露官邸週末缺乏伙食的辛酸現況，她透露因官邸維安嚴密無法外出或叫外送，週末只能靠囤放的地瓜乾等存糧度日，誠實發言讓工作人員一度慌忙中斷拍攝，也引發網友熱議首相過著「大學生寄宿」般的簡陋生活。

高市早苗17日在首相官邸接見茨城縣古河市觀光大使「古河桃娘」等人的拜會，面對對方提議贈送地瓜乾時，她當場婉拒並直白表示「我已經受不了地瓜乾了」，原因是近期不斷收到各界贈送的地瓜乾，導致她這陣子幾乎餐餐都在吃地瓜乾。

隨後高市早苗更透露，住所「公邸」週末處於高度戒備狀態，首相不僅無法隨意外出，甚至無法叫披薩外送，且週末並未提供食物，只能依賴存糧。由於言談中涉及公邸維安細節與首相私人生活隱私，隨行人員一度緊急阻止攝影。

畫面曝光後在社群掀起幽默討論，網友紛紛笑稱「披薩是國家機密」、「一位只吃地瓜乾的總理」、「國家領導人週末過著像大學生寄宿般簡陋的飲食生活，確實太過辛苦了」、「說什麼國家機密，根本是生活感滿溢反而讓人喜歡」、「首相不停吃著地瓜乾的模樣，光是想像就覺得超好笑」。同時也引發不少人擔心高市首相在高強度的工作壓力下會營養失衡，建議應增派週末人力支援。

