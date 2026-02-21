憾！加拿大校園8死槍擊案 OpenAI去年曾考慮舉報嫌犯

憾！加拿大校園8死槍擊案 OpenAI去年曾考慮舉報嫌犯2026/02/21 12:43 即時新聞／綜合報導
加拿大卑詩省坦布勒嶺校園槍擊8死25傷，OpenAI半年前曾想向警方舉報嫌犯。圖為民眾悼念死傷者。（路透）
加拿大卑詩省坦布勒嶺國中（Tumbler Ridge Secondary School），10日發生槍擊案造成8死25傷，18歲兇嫌魯特塞拉爾（Jesse Van Rootselaar）自戕身亡，目前傳出OpenAI去年曾想向警方舉報她，但最終沒有這樣做。
據《美聯社》報導，魯特塞拉爾為跨性別女性，OpenAI去年6月檢測到她的ChatGPT帳號涉及暴力活動，曾考慮向加拿大皇家騎警通報，不過後續評估尚未達到報警的地步，因此只是封鎖她的帳號而已。
OpenAI表示，公司的評估標準在於帳號是否存在可信的、迫在眉睫的襲擊行為．魯特塞拉爾當時並未走到這個階段。在如今悲劇發生後，OpenAI已將魯特塞拉爾使用ChatGPT的內容轉交給加國警方。
加拿大皇家騎警表示，魯特塞拉爾過去曾有精神問題，案發當天先在住處殺害母親、繼弟，再前往附近的學校行兇，其動機尚不清楚。