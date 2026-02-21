智利液化氣體卡車翻車爆炸至少4死！ 公路瞬間陷火海影片曝光

卡車翻覆後，瞬間傳出大量白煙淹沒整條道路，接著白煙籠罩的範圍瞬間變成一片火海，有如人間煉獄。（取自X@nexta_tv）

智利首都聖地牙哥20日發生一起嚴重交通意外，一輛載運液化氣體的卡車發生車禍，結果翻覆並引發爆炸，造成至少4人死亡。車禍影片在X上流出，場面怵目驚心。

根據路透報導，當地一位警官在記者會上向媒體透露，除了4人死亡外，另有17人受傷，其中包含一名全身燒傷、性命垂危的傷患。他指出，事故原因為卡車司機失去控制後發生撞擊，且當局證實該名卡車司機已在事故中喪生。

根據X上流出的影片可見，卡車翻覆後，瞬間傳出大量白煙淹沒整條道路，接著白煙籠罩的範圍瞬間變成一片火海，有如人間煉獄。

檢察官辦公室目前正針對事故起因展開調查。涉事卡車隸屬於當地瓦斯公司Gasco，該公司尚未立即對路透做出回應。

