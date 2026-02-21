日方稱中客銳減6成沒影響 中國網友嘆：確實如此

今年1月赴日中客銳減60.7％，中國網友紛紛感嘆「對日本真的沒啥影響」。圖為穿著和服的中國女觀光客在東京淺草寺留影。（法新社）

日本政府觀光局18日公布1月外國旅客統計資料，中國觀光客和去年同月相比銳減60.7％，日本民間輿論認為這沒有什麼影響，中國網友看到後也相當認同，紛紛感嘆「對日本真的沒啥影響」。

日本觀光局資料顯示，中國赴日旅客去年1月為98萬520人，到了今年1月降至38萬5300人，這很明顯是因為日本首相高市早苗去年11月對「台灣有事」表態後，受到中國官方的抵制。

請繼續往下閱讀...

不過，日本今年1月外國觀光客總數為359萬7500人，和去年1月378萬1629人相比僅下降4.9％，可見中客減少60.7％所造成的衝擊有限，這是因為不少國家的赴日旅客都有所增加。

中國網友得知消息後感嘆不已，有人坦言「該去的人還是會去，日本民間也確實不會很在意」、「去的人不少，今年過年很多同事去北海道」；還有部分中國網友已準備好前往日本旅遊，直呼「已經買好櫻花季機票了」、「正好人少，我也去玩玩」。

