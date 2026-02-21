白宮證實川普3月底訪中 將與習近平商討貿易與台灣議題

白宮官員證實，美國總統川普（左）將於3月31日至4月2日訪問中國，與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透檔案照）

白宮官員20日證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，與中國國家主席習近平會面，雙方將評估是否延長暫停關稅升級的貿易休兵協議，並處理圍繞台灣議題的緊張局勢。

《路透》報導，此次訪問將是兩國領袖自去年10月南韓亞太經濟合作會議（APEC）峰會以來的首次實體會晤。川普當時同意削減對中關稅，以換取北京打擊芬太尼（fentanyl）非法交易、恢復採購美國大豆，並維持稀土出口暢通。儘管10月的會面迴避敏感的台灣議題，但習近平2月與川普通話時，針對美國對台軍售提出挑戰。

華府去年12月宣布史上最大規模的對台軍售案，包括價值111億美元、可用於防禦中國攻擊的武器。台灣預期未來還會有更多這類軍售。

在此出訪計畫公布之際，美國聯邦最高法院剛裁定，推翻川普的對等關稅政策，勢必打亂雙方為延長去年達成的貿易休兵協議所付出的努力。

川普19日在華府舉行的首屆「和平理事會」（Board of Peace）會議上表示，「我將在4月前往中國，那將會是一趟非同凡響的旅程。」他預期這次訪問北京，將受到比2017年首次擔任總統期間，更為盛大隆重的排場迎接。

川普表示，「習主席當時對我非常好，他為我安排了閱兵儀式，我從沒見過那麼多身高完全一致的士兵，一模一樣高。」「但我說：『你必須超越那次。』他說：『我會的，我們將會超越那次。』」川普還說，他期待今年稍晚在華府接待習近平；習近平預計將出席在佛羅里達州舉行的20國集團（G20）峰會。

彭博報導，最高院的關稅裁決可能會增強北京的談判籌碼，導致川普預期要求中方大量採購大豆、波音（Boeing）飛機與能源產品的訴求，面臨更大阻力。縮減貿易逆差一直是川普關注的焦點。美國商務部數據顯示，2025年美國對中國的年度貿易逆差，已縮小至約2020億美元，創下21年來新低。

除了經貿與台灣議題，川普政府為施壓伊朗，以及在中南美洲扮演更強勢角色所採取的一系列行動，也連帶衝擊中國。美國今年初逮捕中國在南美的重要盟友、委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美方正致力執行制裁，禁止交易該國部分原油，而中國一直是其最大買家。與此同時，川普也試圖透過威脅對與伊朗進行貿易的國家徵收關稅，向德黑蘭施壓，這對身為伊朗石油全球最大買家的北京而言，無疑是一大風險。

