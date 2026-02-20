西西里男子訓練愛犬亂丟垃圾 難逃監視器法眼

義大利西西里島卡塔尼亞市政府在官方臉書專頁刊出監視器畫面。影片中可見一隻小型犬嘴叼垃圾袋，沿著街道小跑，隨後熟練地將垃圾袋放在路邊。（擷取自卡塔尼亞市政府臉書）

義大利西西里島卡塔尼亞（Catania）市近日爆出一起離譜的亂丟垃圾事件。一名男子為了躲避市政府設置的監視器，竟然訓練自家小狗叼著垃圾袋到路邊丟棄。

卡塔尼亞市政府在官方臉書公開監視器畫面，只見一隻小型犬嘴裡叼著垃圾袋，沿著聖喬治區的普拉卡拉街小跑，最後熟練地把垃圾袋放在路邊。警方在貼文中直言：「創意絕不能成為不文明行為的藉口。」

請繼續往下閱讀...

市警環境組指出，已釋出兩段監視器影片，清楚拍下狗狗放置垃圾袋的過程。警方認為，這隻狗顯然是被刻意訓練，用來幫主人規避監視器拍攝，行為既狡詐又錯上加錯，不僅破壞市容，更利用無辜的寵物來逃避法律。警方強調：「維護環境是所有人的責任。」目前該男子身分已被確認，並依法開罰。

非法傾倒垃圾長期困擾義大利南部，造成嚴重環境與經濟損失。根據統計，2023年全國廢棄物相關違法案件超過9300件，較前一年暴增66%。

為了打擊亂丟垃圾，各地市政府加強部署監視器、野生動物型「相機陷阱」及智慧監控系統，並搭配提升垃圾收集效率與都市清潔度。以巴勒摩（Palermo）為例，數百台監視器與相機陷阱遍布各區，當地官員透露，高達93%的罰單都來自影像證據。

依照義大利法律，未經授權丟棄廢棄物（包含家用垃圾袋），可處以1500至1萬8000歐元罰款（約5.5萬至67萬台幣），甚至可能面臨刑事責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法