美中AI版圖搶占先機 川普政府外交出招啟動「科技工作團」

美國川普政府正規劃重整成立超過60年的「和平工作團」（Peace Corps），20日宣佈啟動「科技工作團」（Tech Corps）倡議，將派出數千名美國科技人才到海外，提高外國對美國人工智慧（AI）技術軟硬體的依賴，減少全球採用中國競爭產品，以在美中AI科技競爭中佔得先機。

白宮科技政策辦公室（OSTP）主任克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）20日出席印度AI高峰會，宣佈啟動「科技工作團」倡議，將派出具備科技專長的志工，進駐「和平工作團」夥伴國家，為這些國家在部署AI於提升公共服務上，提供「最後一里路」支援，進一步推動人工智慧在開發中國家的應用。

《彭博》20日報導，科技工作團是川普政府為了促進全球採用可受信任的AI系統、創造具有競爭力、開放和互通性的AI生態系，以及進一步推動去年宣佈的「美國AI出口計畫」，所提出的3大倡議之一，規劃未來5年，派出多達5000名美國志願者和顧問到夥伴國家，今年將展開招募與訓練，目標首批招募500人。

「和平工作團」為1961年冷戰高峰期，由當時美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）成立，具有善意外交作用。贏得全球AI競賽是川普一大優先目標，「科技工作團」旨在AI領域上搶先中國。北京長期以來在南美洲、非洲和歐洲部份地區，透過興建基礎建設擴張影響力，在AI領域上借鏡過去協助打造通訊網路的「數位絲路」策略，以較低價的AI產品，拓展其在「全球南方」國家的影響力。

