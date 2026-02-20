為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市早苗宣布：終結緊縮政策 成長開關拚命「按下去」

    2026/02/20 20:25 編譯魏國金／台北報導
    日本首相高市早苗20日在眾院全體會議上發表施政方針演說。（歐新社）

    日本首相高市早苗20日承諾，將展開重大政策轉向，以打造日本「強韌經濟」，她也矢言「推動負責任的積極財政政策，終結長期以來過度財政緊縮，以及對未來投資不足的做法」。

    高市早苗在眾議院全體會議上，發表就任後首次施政方針演說，她指出，「我們將按下成長開關，按下去、按下去、按下去、拚命按下去」。她也強調，加速討論暫停課徵8％食品與飲料消費稅兩年，在夏季召開的跨黨派「國民會議」前達成初步結論，以迅速提交相關法案。但考量通膨因素，政府將不會依賴發行公債來彌補停徵消費稅的財政缺口。

    她重申，「透過充分調整相關措施，我們將創造投資與薪資成長的良性循環」，以及增加人工智慧（AI）、晶片、量子運算與造船等關鍵領域的投資，以提振日本的潛在成長。

    路透報導，她的演說突顯一個核心財政風險，亦即她的大幅支出與減稅計畫必須在不引發債務恐慌下，振興日本經濟，該恐慌去年底引發日本公債拋售，以及日圓重貶，因為投資人對於債務重擔已居已開發國家之冠的日本，將如何為其大規模支出計畫提供融資感到憂心忡忡。

    高市表示，其政府將改變國家預算的編列方式，提高政府支出可預測性，推行多年度預算與長期基金，以支持企業的設備投資，並計畫3月提出明確投資對象等的「官民投資路線圖」。與此同時，她強調，「不會採取傷害市場信心、無節制的財政政策」，表示將透過削減部份現有補貼，增加財政收入。

    她補充，將把債務餘額的增速控制在經濟增長率範圍內，降低其占國內生產毛額（GDP）的比重，以確保財政永續性。

