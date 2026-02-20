搞「歷史戰」？中國大使館批日本歷史課本 日大臣回應了

日本內閣官房長官木原稔（左）與文部科學大臣松本洋平（右）先後回應中國駐日大使館在社群平台針對日本歷史教科書的批評。（圖擷取自@kantei、@matsumoto_yohei社群平台「X」）

中國駐日本大使館近日在社群媒體上接連發文，聲稱過去20年間，日本歷史教科書的相關記述出現變化，朝著美化中日戰爭與太平洋戰爭的方向發展。日本內閣官房長官木原稔與文部科學大臣松本洋平先後對此作出回應。

《日本電視台》報導，這一系列貼文自1月下旬起陸續出現，內容主張日本部分歷史教科書「將太平洋戰爭正當化為『自存自衛』之戰」，及「關於舊日本軍在南京的暴行已被完全刪除，只剩下『佔領南京』的表述」。

對此，日本內閣官房長官木原稔在16日表示「對於逐一內容，政府不予評論」，並強調，針對中國方面就我國政策與立場提出與事實不符的主張，日本政府一向都會確實加以反駁與說明。

《產經新聞》報導，文部科學大臣松本洋平在今（20日）內閣會議後的記者會上駁斥中國說法，「我國的教科書審定制度，是依據當時客觀的學術成果與適切資料加以實施」，也表示，教科書是依據學習指導要領編寫，至於如何具體記述內容，則交由出版方等自行判斷。

報導指出，在日中關係持續降溫的背景下，中國大使館這類社群媒體發文，可能是「歷史戰」的一環，意旨在透過歷史認知議題加強對日本的批評。

