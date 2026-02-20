「川普機場」要來了？ 佛州機場更名案議會過關

棕櫚灘國際機場距離川普的海湖莊園僅數分鐘車程。圖為川普在棕櫚灘國際機場登上空軍一號。（路透）

美國佛羅里達州一座機場不久後將以美國總統川普命名，州議會已於2月19日通過一項提案法案，建議更名。

《法新社》報導，川普這位房地產大亨，過去曾在全球多處建築上冠上自己的名字，也試圖透過前所未見的形象與建設宣傳，為自己在國內留下印記。

根據州政府紀錄，由共和黨主導的佛州議會已批准法案，將棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）更名為「唐納・J・川普總統國際機場」（President Donald J. Trump International Airport）。佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）預計將簽署該法案；迪尚特過去曾是川普的對手。

棕櫚灘以沙灘與豪宅聞名，這座機場距離川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）僅數分鐘車程。然而，機場更名仍需獲得美國聯邦航空總署（FAA）核准。

若最終通過，這也將成為最新一個以川普命名的機構。去年12月，川普所任命的甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會投票決定，將位於華府、為紀念已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的藝術表演中心，更名為「川普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），引發一連串爭議。

另據美國媒體報導，川普也曾試圖將紐約的賓州車站（Penn Station）以及華府的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）改以自己的名字命名，但相關行為遭到駁回。

此外，美國財政部也證實外界報導，內部已擬定草案，計畫推出印有川普肖像的紀念版1美元硬幣，但美國現行法規禁止在貨幣上使用現任或仍在世的總統肖像。

川普私人飛機停放在棕櫚灘國際機場。（路透）

