為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「川普機場」要來了？ 佛州機場更名案議會過關

    2026/02/20 19:54 即時新聞／綜合報導
    棕櫚灘國際機場距離川普的海湖莊園僅數分鐘車程。圖為川普在棕櫚灘國際機場登上空軍一號。（路透）

    棕櫚灘國際機場距離川普的海湖莊園僅數分鐘車程。圖為川普在棕櫚灘國際機場登上空軍一號。（路透）

    美國佛羅里達州一座機場不久後將以美國總統川普命名，州議會已於2月19日通過一項提案法案，建議更名。

    《法新社》報導，川普這位房地產大亨，過去曾在全球多處建築上冠上自己的名字，也試圖透過前所未見的形象與建設宣傳，為自己在國內留下印記。

    根據州政府紀錄，由共和黨主導的佛州議會已批准法案，將棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）更名為「唐納・J・川普總統國際機場」（President Donald J. Trump International Airport）。佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）預計將簽署該法案；迪尚特過去曾是川普的對手。

    棕櫚灘以沙灘與豪宅聞名，這座機場距離川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）僅數分鐘車程。然而，機場更名仍需獲得美國聯邦航空總署（FAA）核准。

    若最終通過，這也將成為最新一個以川普命名的機構。去年12月，川普所任命的甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會投票決定，將位於華府、為紀念已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的藝術表演中心，更名為「川普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），引發一連串爭議。

    另據美國媒體報導，川普也曾試圖將紐約的賓州車站（Penn Station）以及華府的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）改以自己的名字命名，但相關行為遭到駁回。

    此外，美國財政部也證實外界報導，內部已擬定草案，計畫推出印有川普肖像的紀念版1美元硬幣，但美國現行法規禁止在貨幣上使用現任或仍在世的總統肖像。

    川普私人飛機停放在棕櫚灘國際機場。（路透）

    川普私人飛機停放在棕櫚灘國際機場。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播