高市擬在川習會前訪美 分析：美中關係牽動日中局勢

美國總統川普（左）與日本首相高市早苗於2025年10月28日抵達橫須賀美軍基地，登上美國海軍喬治．華盛頓號航空母艦。（法新社檔案照）

自民黨贏得日本國會選舉大勝後，再度出任日本首相的高市早苗，預計3月訪問美國與總統川普會面。學者19日在美國智庫線上座談分析，在日中緊張關係預期將持續的背景下，高市3月訪美盼在川普訪問中國與中國國家主席習近平會面前，影響川普在相關議題的思考，美中關係變化很可能牽動日中局勢發展。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）19日邀請CSIS日本事務專家戈維拉 （Kristi Govella）、華府智庫布魯金斯研究所 （Brookings Institution）資深研究員呂寅曄（Andrew Yeo）等人，進行線上座談，分析日本選舉結果及其對美國、南韓的影響。

戈維拉指出，這次選舉結果給高市龐大的民意授權，除了內政，也將對與美國、南韓和中國等關係方面的外交政策走向有龐大影響；中日關係先前因高市「台灣有事」言論陷入緊張，而這次高市率領自民黨大勝，或許向北京釋出一個訊號：日本民眾顯然並未因高市的言論而「懲罰」她，甚至，有些人其實認為，高市展現領導力反而讓她更受歡迎。

就中國方面來說，戈維拉認為，台灣是核心議題，不可能退讓，因此，她預期，日中緊張關係將持續一段時間，儘管日中兩國仍是主要經濟夥伴，高市也表示願意基於日本國家利益和中國往來，但是雙邊關係看來不可能會非常友好，但是，「一大變數是美中關係」。

戈維拉指出，高市預計3月訪問美國與川普會面，「這個時間點非常具有戰略意圖」，要在川普與習近平會面前，先與川普會面；她認為，高市「希望形塑川普在此議題上的思維，並且提醒他，美日在因應中國上有共同利益和關切」。

戈維拉表示，川普在處理中國和經濟協議議題上有自己的優先事項，會試圖與中國達成一份好的交易，同時和日本維持強健關係，「他不會認為這是問題」，不過，這也意味著，美中關係動態可能改變日中之間局勢發展，例如若美中之間高度緊張，或許另一方面就有些情勢降溫的誘因。

呂寅曄認為，若川習會達成某種協議，促使大環境開始改變，也許因為美國立場轉向，高市可能隨之調整，但是他不認為，高市會單純為了回應北京的作為而做出改變。

