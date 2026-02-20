為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    又是TikTok挑戰！美16歲男墜15米受困大橋豎井 2少年遭訴

    2026/02/20 19:14 即時新聞／綜合報導
    2青少年因涉及一場愚蠢的TikTok挑戰遭起訴；圖為皇后區大橋示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

    2青少年因涉及一場愚蠢的TikTok挑戰遭起訴；圖為皇后區大橋示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

    美國2青少年因涉及一場愚蠢的TikTok挑戰遭起訴，該挑戰導致一名16歲少年從50英尺（約15公尺）高處墜落，受困於皇后區大橋的豎井內。家屬指控，受害者被他的「朋友」丟在原地等死。

    紐約郵報》報導，紐約當局16日下午約5點45分接獲報案電話，意外地點在東河大橋皇后區一側，警員趕到現場後，發現來自長島林布魯克的16歲少年受困在豎井內，據悉當時受困少年正在拍攝TikTok挑戰影片，準備上傳至TikTok，卻意外墜落。

    紐約市消防局（FDNY）副局長科拉多（Nicholas Corrado）在簡報時說明，當局約動員75名第一線救援人員與10輛救援車輛才成功救出受困少年。少年隨後被緊急送往就醫救治，目前情況危急但穩定。

    紐約市警察局發言人週四表示，一名14歲少年和一名15歲少年涉嫌參與這起愚蠢的特技表演，已被捕並依相關罪名起訴。

    近年來，TikTok因多起可能具有危險性的挑戰影片在平台上廣泛流傳，備受外界批評。

