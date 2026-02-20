艾普斯坦遺產和解協議曝光！最高11億賠償金待聯邦法官批准

美國淫魔富豪艾普斯坦的遺產管理人已同意支付高達3500萬美元的賠償金，以解決數十名潛在受害者的未決法律索賠。圖為艾普斯坦。（法新社）

1份19日提交給美國擬議法院的判決書顯示，美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的遺產管理人已同意支付高達3500萬美元（約台幣11億元）的賠償金，以解決數十名潛在受害者的未決法律索賠。

根據《法新社》報導，判決書表示，和解協議涉及聲稱在1995年1月1日至2019年8月10日期間（艾普斯坦在獄中去世之日）遭艾普斯坦性侵、虐待或人口販賣的受害者。

如果符合集體訴訟資格的受害者人數達到或超過40人，艾普斯坦遺產管理人將支付3500萬美元；若人數少於40人，則支付2500萬美元（約台幣7.9億元）。

和解協議共同執行人為艾普斯坦的前律師印迪克（Darren Indyke）和前會計師卡恩（Richard Kahn）。他們都否認與被定罪的艾普斯坦有任何不當行為，也未被指控任何罪行。

判決書指出，此協議並不代表共同遺囑執行人承認過錯，也不代表他們需承擔受害者進一步的法律責任。協議必需經紐約聯邦法官批准才可生效。

另外代表受害者集體訴訟的弗萊克斯納律師事務所（Boies Schiller Flexner LLP）尚未就訴訟涉及人數作出回應。但《彭博》指出，該律所確信至少有40名受害者尚未就艾普斯坦遺產方面達成和解協議。

