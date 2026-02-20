高市早苗再警告中國「脅迫」 矢言改革安全政策

高市早苗在18日重新當選為日本首相後，20日首次在眾議院發表政策演說，並重申中國「脅迫」。（法新社）

日本首相高市早苗20日在重新當選後的首次國會眾議院演講中警告，中國的「脅迫」日益加劇，承諾改革防衛戰略，放寬軍火出口限制，並加強關鍵供應鏈。

《路透》報導，高市早苗去年10月接任首相後，一直與中國有外交爭端。此前，她曾表示，如果中國攻擊台灣，可能威脅日本領土，構成日本動武反擊的條件。在本月舉行的眾院改選中，高市早苗將自民黨原本脆弱的多數席位轉變為壓倒性勝利。她在20日概述1項旨在應對來自中國及其地區夥伴日益增長的經濟和安全威脅的議程。

請繼續往下閱讀...

高市表示：「日本正面臨著二次世界大戰以來最嚴峻、最複雜的安全環境。」她指出，中國不斷擴大的軍事活動、與俄羅斯日益緊密的安全聯繫，以及北韓不斷增強的核彈能力，都構成威脅。因此，日本政府將在今年修訂3大核心安全文件，以制定新的防衛戰略，並加快對軍火出口規則的審查，以擴大海外銷售並加強國防企業。她特別告訴議員：「中國擴大在東海和南海片面透過武力或脅迫改變現狀的力度。」

高市正加快原定於2023年啟動的防衛建設，計畫到3月底將日本的防衛開支提高1倍，達到GDP的2％，使日本成為世界上防衛開支最高的國家之一。她還宣布計畫成立1個由她擔任主席的國家情報委員會，以整合包括警察和防衛省在內的各機構情蒐。

除了安全問題，高市還提議設立1個類似美國外來投資委員會（CFIUS）的日本機構，以審查敏感領域的海外投資，並表示將審查外國人購買土地的相關規定。她承諾加強供應鏈，以減少對「特定國家」的依賴，並與盟友合作，確保太平洋偏遠島嶼南鳥島週邊地區的關鍵物資供應，包括稀土。高市也承諾加快重啟自2011年福島核電廠事故以來一直處於停運狀態的反應爐。

高市在總結發言中表示：「一個不迎接挑戰的國家沒有未來，只尋求保護的政治無法帶來希望。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法