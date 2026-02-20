因戒嚴遭判終身監禁 尹錫悅向民眾道歉

曾發動戒嚴的南韓前總統尹錫悅19日因叛亂罪被判處終身監禁，他今（20）日就其2024年頒布的戒嚴令給民眾帶來的「苦難」道歉。（美聯社）

曾發動戒嚴的南韓前總統尹錫悅19日因叛亂罪被判處終身監禁，他今（20）日就其2024年頒布的戒嚴令給民眾帶來的「苦難」道歉。

根據《法新社》報導，南韓首爾中央地方法院19日表示，尹錫悅派遣軍隊前往國會大廈，試圖壓制阻撓其執政的政治對手，法院認定此舉意圖是使國會癱瘓一段時間，裁定叛亂罪名成立。

該法院強調，尹錫悅宣布戒嚴令造成巨大社會代價，且很難找到任何跡象表明被告對此表達過悔意。

尹錫悅承認其試圖實施軍事統治的行為造成人民不滿，但堅稱此舉完全是為了國家利益。他20日透過律師發表聲明稱「雖然我決心拯救國家，但由於自身過失，給民眾帶來了不滿和苦難，對此我深表歉意。」

尹錫悅指出，法院的判決難以接受，但並未透露是否會上訴。

目前尚不清楚65歲的尹錫悅何時符合假釋條件。大多數被判終身監禁的南韓囚犯，通常在服刑20年後可申請假釋。

值得注意的是，檢方曾尋求對尹錫悅的叛亂罪判處最嚴厲的刑罰，敦促法院判處其死刑。《法新社》稱南韓已暫停執行死刑，最後一批死刑犯於1997年被執行死刑。

