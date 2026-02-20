為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    因戒嚴遭判終身監禁 尹錫悅向民眾道歉

    2026/02/20 14:54 編譯謝宜哲／綜合報導
    曾發動戒嚴的南韓前總統尹錫悅19日因叛亂罪被判處終身監禁，他今（20）日就其2024年頒布的戒嚴令給民眾帶來的「苦難」道歉。（美聯社）

    曾發動戒嚴的南韓前總統尹錫悅19日因叛亂罪被判處終身監禁，他今（20）日就其2024年頒布的戒嚴令給民眾帶來的「苦難」道歉。（美聯社）

    曾發動戒嚴的南韓前總統尹錫悅19日因叛亂罪被判處終身監禁，他今（20）日就其2024年頒布的戒嚴令給民眾帶來的「苦難」道歉。

    根據《法新社》報導，南韓首爾中央地方法院19日表示，尹錫悅派遣軍隊前往國會大廈，試圖壓制阻撓其執政的政治對手，法院認定此舉意圖是使國會癱瘓一段時間，裁定叛亂罪名成立。

    該法院強調，尹錫悅宣布戒嚴令造成巨大社會代價，且很難找到任何跡象表明被告對此表達過悔意。

    尹錫悅承認其試圖實施軍事統治的行為造成人民不滿，但堅稱此舉完全是為了國家利益。他20日透過律師發表聲明稱「雖然我決心拯救國家，但由於自身過失，給民眾帶來了不滿和苦難，對此我深表歉意。」

    尹錫悅指出，法院的判決難以接受，但並未透露是否會上訴。

    目前尚不清楚65歲的尹錫悅何時符合假釋條件。大多數被判終身監禁的南韓囚犯，通常在服刑20年後可申請假釋。

    值得注意的是，檢方曾尋求對尹錫悅的叛亂罪判處最嚴厲的刑罰，敦促法院判處其死刑。《法新社》稱南韓已暫停執行死刑，最後一批死刑犯於1997年被執行死刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播