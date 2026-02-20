美國公布淫魔艾普斯坦檔案 電郵赫見習近平名字

中國國家主席習近平。（美聯社）

「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前龐大的政商通聯檔案連番解密，竟意外牽連到中國國家主席習近平。美國司法部公布的檔案中，赫見艾普斯坦在電子郵件中提到習近平與日前遭逮捕的英國國王查爾斯三世胞弟安德魯關係密切，艾普斯坦還希望透過安德魯王子，促成商界人士與中國政商人士會面。

英國日前宣布，英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），因涉嫌與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）勾結，在擔任公職人員期間行為失當，已在他66歲生日當天（19日）遭到逮捕。

綜合外媒報導，目前沒有證據直接指向習近平與艾普斯坦性犯罪事件有關，他與這起事件的關聯是姓名多次出現在相關電子郵件中，原因是艾普斯坦多次與安德魯等人討論如何打進中國政商圈，並在來往郵件中多次提到習近平。此外，中國前任國家副主席李源潮與王岐山也是艾普斯坦亟欲接觸的對象。不僅如此，中國平價網購時裝品牌Shein的執行董事長美籍華人唐偉也曾與艾普斯坦有電郵往來。

習近平與安德魯關係密切，安德魯每年都會直接寫信給習近平，慶祝他的生日。官方紀錄也證實，安德魯2016年和2018年曾赴北京與習近平會晤，2015年習近平赴英進行國是訪問期間，安德魯正坐在他身邊。

