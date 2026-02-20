攀奧地利最高峰放生女友-8℃活活凍死！ 登山好手下場曝

經驗豐富的37歲業餘登山好手普蘭伯格（右）被指控放生女友古特納（左）在山頂凍死。（圖擷自臉書）

奧地利最高峰大格洛克納山（Grossglockner）去年發生的1起山難引發關注，1對情侶攀登途中，女方體力不支，登山經驗豐富男子竟留女友在-8℃的山頂，獨自尋求協助，最後女友在原地活活凍死。對此，奧地利法院裁定男子為「過失致死」，因「嚴重疏忽」導致他人死亡的行為，判處5個月緩刑及9400歐元（新台幣約35萬元）的罰金。審判長指出，他相信男子非蓄意謀殺，是真的要下山求援，但他早該察覺女友無法完成這次攀登。

根據《衛報》報導，茵斯布魯克（Innsbruck）的法院，針對37歲業餘登山好手普蘭伯格（Thomas Plamberger）在2025年1月因「嚴重疏忽」導致他人死亡的行為作出9400歐元罰金，並判處5個月緩刑；該罪名最高可判處3年監禁。報導指出，當地登山意外頻傳，但因此遭到起訴的情況非常罕見。這場審判引發了關於高山法律責任範圍的討論。

時間回到2025年1月寒冷的夜裡，普蘭伯格（Thomas Plamberger）帶著33歲的女友古特納（Kerstin Gurtner）在進度落後的情況下，抵達大格洛克納山頂峰下方約50公尺處，古特納當時已經精疲力盡、無法動彈，普蘭伯格將她暴露在凜冽刺骨強風吹襲的環境中，獨自前往山上避難所求救。

最被人質疑的是，普蘭伯格為何當時沒幫古特納套上睡袋或是毯子？這些裝備後來都被人從她的背包中找出。普蘭伯格對此解釋，當時他壓力極大。

此外，雖然他曾致電山區警察，但並未發展成搜救行動。警方指出，當時他並未明確表達救援需求，後來他還沒接聽警方回撥的電話，以及詢問是否需要協助的WhatsApp訊息。對此，普蘭伯格解釋，他當時將手機開啟飛航模式省電。

被告早有前例 但審判長相信他此次說詞

檢方還傳喚普蘭伯格前女友出庭作證，證人表示，她與被告2023年曾一同攀登大格洛克納山，因為路線起爭執後，普蘭伯格直接在深夜將她拋下，留著頭燈已經沒電的她獨自在黑夜中無助地哭泣。

此案審判長霍費爾（Norbert Hofer）本身也是1位經驗豐富的登山者，他在宣讀判決時表示：「我不認為你是謀殺犯，也不覺得你冷酷無情。」霍費爾採信普蘭伯格為了求救才離去的說法，但他強調，普蘭伯格的登山能力比女友強上「好幾個層次」（galaxies），而女友當時是將自己託付給他照顧，他裁定被告早在陷入困境前，就應該發現女友無力完成這次攀登。

堅稱自己無罪的普蘭伯格日前曾表示：「我只想說，我對這一切真的感到非常抱歉。」

