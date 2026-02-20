歐巴馬外星人言論引爭議 川普狠批洩漏機密

美國總統川普19日在空軍一號上向記者表示，前總統歐巴馬發表外星人存在言論是洩漏機密訊息。圖為川普。（美聯社）

美國總統川普近日指責前總統歐巴馬上週在播客（Podcast）節目中發表「外星人真實存在」的言論時，洩露了機密資訊，並強調他「犯了大錯」。

根據英國廣播公司（BBC）報導，歐巴馬上週在播客節目中告訴主持人科恩（Brian Tyler Cohen），他認為外星人真實存在。在這番言論引發廣泛關注後，歐巴馬澄清說鑑於宇宙浩瀚，他認為地球之外存在生命的可能性很高，並補充自己擔任總統期間，未看到外星人與人類接觸過的證據。

請繼續往下閱讀...

川普19日在空軍一號上向記者表示，歐巴馬發表外星人存在言論是洩漏機密訊息。川普稱「他（歐巴馬）洩露了機密訊息，他不應該這麼做。」

當被記者問及自己是否也認為外星人存在時，川普回答說「嗯，我不知道他們是否真的存在。」

目前沒有跡象表明，歐巴馬在接受採訪時透露機密資訊。BBC已聯繫歐巴馬尋求置評。

另外美國五角大廈在2024年的報告中稱，沒有證據顯示美國政府曾接觸過外星人，且大多數不明飛行物目擊事件真相，都只是人們看到普通物體。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法