    首頁 > 國際

    立陶宛總統：希望在對台與對中關係之間取得平衡

    2026/02/20 05:06 中央社

    立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天表示，立陶宛希望恢復與中國的正常外交關係，同時也希望更善加發揮與台灣合作的經濟潛力。

    立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，立陶宛總統府今天開會討論外交政策及安全議題，與會者包括總理、國會議長、外交部長、國防部長，以及其他負責外交及國家安全政策的官員。

    瑙塞達於會後告訴記者：「我們有興趣與中國建立正常的外交關係，但同時，我們也希望與台灣保持關係，因為這當中蘊含巨大潛力。」

    他說，自駐維爾紐斯台灣代表處設立以來，這項潛力只發揮了一小部分，「我們肯定可以做得更多」。

    瑙塞達指出，雷射產業是立陶宛對台合作特別緊密的一個領域。但他也稱，期待並未完全實現。

    瑙塞達說：「儘管有很多期待和承諾，我們沒有太多其它能引以為傲的。我們一致同意有必要重新坐下來，具體討論未來要如何發展彼此的經濟合作。」他並呼籲「雙方少一點宣示，多一點具體承諾」。

    立陶宛國家廣播及電視台指出，自2021年台灣以「台灣」為名在維爾紐斯開設代表處後，立陶宛與中國關係惡化。談到與中國的關係時，瑙塞達表示，立陶宛所有的決策都是以國際法為依據，台灣代表處的名稱不代表立陶宛質疑「一個中國」政策。

    瑙塞達還說，立陶宛希望「有更多對話、少一點單邊主義、少一點強加己見的企圖」。他補充道，若北京展現善意，維爾紐斯認為有可能逐步恢復代辦級外交代表，最終恢復為大使級。

    立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）上週表示，她認為有可能將台灣代表處更名為「台北代表處」。瑙塞達當時回應指出，代表處名稱主要由台灣方面負責，是否更名並非立陶宛單方面能決定。台灣政府則表示，目前未與維爾紐斯討論更名事宜。

    立陶宛外交部另曾表示，與中國關係正常化需要時間與「相互尊重」。

    在今天的會議後，瑙塞達指出，他認為立陶宛最高領導階層現在對中國議題已達成一致立場。

    他說，「我們都希望維持與台灣的關係，更善加發揮其潛力，並推進能帶來實質成效的具體合作形式」，「但我們也非常願意與中國重新展開對等對話」。

    瑙塞達補充道：「我們當然不打算跪下來說我們錯了。」（編譯：楊昭彥）1150220

