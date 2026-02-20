外洩文件披露 川普政府擬在加薩建大型軍事基地 駐紮5000人

美國總統川普號召成立的「和平理事會」合約紀錄顯示，川普政府計畫在加薩走廊建造一座占地超過350英畝、可容納5000人的軍事基地。（法新社）

美國總統川普號召成立的「和平理事會」（Board of Peace）合約紀錄顯示，川普政府計畫在加薩走廊建造一座占地超過350英畝、可容納5000人的軍事基地。

《衛報》19日獨家披露，該基地預計將做為「國際穩定部隊」（ISF）的軍事行動總部。這支由多國承諾派遣部隊組成的跨國軍力，隸屬於旨在治理加薩的和平理事會。該理事會由川普擔任主席，其女婿庫希納（Jared Kushner）也參與領導工作。

根據衛報審閱的計畫，這座軍事哨所將分階段建設，最終規模達長1400公尺、寬1100公尺。基地周圍將設置26座車載裝甲瞭望塔、小型武器靶場、掩體及軍備倉庫，並以鐵絲網全面圍繞。

該基地選址位於加薩南部一片佈滿灌木叢，與多年來遭以色列轟炸遺留金屬殘骸的乾旱平原。知悉規劃程序的消息人士透露，已安排少數具戰區經驗的國際建築公司，進行實地勘查。

聯合國安理會已授權和平理事會在加薩建立臨時的國際穩定部隊，負責確保邊界安全、維持和平、保護平民，並訓練及支援「經審查的巴勒斯坦警察部隊」。據報導，印尼政府已提議派遣多達8000名士兵。

然而，若當地爆發戰鬥、以色列重啟轟炸或巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）發動攻擊，該部隊的交戰規則仍不明朗；其在解除哈瑪斯武裝方面將扮演何種角色，仍然是未知數。

報導指出，和平理事會的資金與治理結構並不透明。儘管獲聯合國批准成立，但其章程似乎賦予川普永久的領導與控制權。多名承包商向《衛報》透露，與美國官員的溝通往往透過通訊軟體Signal進行，而非官方的政府電子郵件。這份軍事基地合約文件由和平理事會發布，並在美國發包官員協助下起草。

文件指出，基地將配置一個掩體網絡，每個掩體長6公尺、寬4公尺、高2.5公尺，並設有精密的通風系統供士兵避難。文件規定承包商必須按階段進行地球物理探勘，以尋找地下空洞或隧道，此舉顯然針對哈瑪斯在加薩建立的龐大地下隧道網。

此外，文件也包括「人類遺骸處理協議」，規定若發現疑似遺骸或文物，必須立即停止該區域的工作並通報。據加薩民防機構估計，當地約有1萬名巴勒斯坦人被埋在瓦礫堆下。

目前仍不清楚該基地預定地的土地所有權歸屬，但加薩南部大部分地區目前均由以色列控制。巴裔加拿大籍律師、前和平談判代表布圖（Diana Buttu）痛批，未經政府同意在巴勒斯坦土地上建立軍事基地，屬於「佔領行為」，並質疑「他們興建軍事基地是得到誰的允許」？

美國中央司令部官員將所有相關問題推給和平理事會。一名川普政府官員則拒絕討論該合約，僅強調：「正如總統所言，美國不會派地面部隊進駐。我們不會討論外洩文件。」

