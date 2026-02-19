菲律賓軍方：中國駭客加劇網攻 企圖推進南海利益

菲律賓軍方警告，來自中國的惡意行為者正部署惡意軟體、發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊、竊取資料並入侵政府網站，以推進北京在南海地區的野心。（美聯社檔案照）

菲律賓武裝部隊19日警告，由於地緣政治緊張局勢，菲律賓面臨的網路威脅在2026年日益加劇，來自中國的惡意行為者正部署惡意軟體、發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊、竊取資料並入侵政府網站，以推進北京在南海地區的野心。

菲律賓通訊社（PNA）報導，在智庫「戰略基地」（Stratbase）的一場論壇上，菲律賓武裝部隊網路司令部司令馮迪韋洛斯（Joey Fontiveros）准將表示，菲律賓面臨的持續性網路攻擊，與「西菲律賓海」（菲律賓南海聲索區）的領土爭端息息相關。

馮迪韋洛斯指出，2026年菲國的網路安全環境特徵，在於威脅不斷升級，主要是由地緣政治緊張局勢、快速的數位轉型，以及由國家支持的行為者所構成的複雜敵對環境所驅動。

他表示，從安全與國防的角度來看，菲國正面臨與西菲律賓海領土爭端相關的持續性網路攻擊，以中國為基地（China-based）的「惡意行為者」，透過散布惡意程式、DDoS攻擊、資料竊取及入侵政府網站等手段，推進北京的「區域野心」。

GMA新聞網（GMA News Online）已尋求中國駐馬尼拉大使館置評，但截至發稿前尚未獲得回應。

馮迪韋洛斯表示，這些不斷加劇的威脅，也反映在更廣泛的全球風險概況中，錯誤資訊、假訊息與網路不安全感，已列入短期與長期的主要隱憂。

就攻擊目標而言，高風險產業包括公共行政部門，佔暗網威脅的20％以上，其次是教育服務業（14.8％），以及金融與保險業（10.1％）。

常見的攻擊手法包括勒索軟體、網路釣魚，以及存取權限買賣。執法部門報告顯示，網路威脅增加37％，網路釣魚事件更激增200％。

馮迪韋洛斯指出，菲律賓已偵測到外國試圖存取情報數據的企圖，儘管尚未確認有重大資料外洩，但此事凸顯了醫療保健、交通運輸與電網等關鍵基礎設施的脆弱性。

他表示，政府的應對措施包括推動「國家網路安全計畫」，強調進階威脅評估、能力建構及弭平技能落差，以增強韌性。

馮迪韋洛斯強調，整體而言，當前情勢要求菲國必須從被動防禦轉向主動防禦，整合人工智慧（AI）驅動的偵測技術與多邊合作，才能對抗混合威脅。

