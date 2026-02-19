阻斷北京滲透後門！美議員提案禁中國人免簽入境美國領地

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）19日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），將禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國任何地區，且不得參與美國太平洋領土的免簽計畫。圖為關島地標。（美聯社資料照）

共和黨籍的美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）19日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），將禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國任何地區，且不得參與美國太平洋領土的免簽計畫。史考特指出，該法案將避免中國公民藉制度漏洞快速取得美國身分，或利用美國代孕制度。

根據網路媒體《AP7AM》報導，史考特發布聲明指出，共產中國的公民長期利用美國制度漏洞推進自身利益，危害美國國家安全，並批評前總統歐巴馬時代通過的1項關島及美屬北馬里亞納群島聯邦（CNMI）免簽計畫遭到濫用，讓中國公民得以免簽快速進入美國領土，形同為滲透美國打開後門。

請繼續往下閱讀...

關島及美屬北馬里亞納群島聯邦免簽計畫於2009年推出，原本允許持香港特區護照者無需簽證即可停留最長45天，拜登政府於2024年擴大計畫，開放中國公民免簽進入北馬里亞納群島聯邦，每次可停留14天。

史考特表示：「他的法案將明確規定，美國任何地區，包括領地在內，都不得成為共產中國濫用的漏洞。現在是時候透過取消這項魯莽的計劃，並確保對任何希望進入我國的中國公民進行全面審查，來關閉共產中國進入我國的後門了。」

此外，史考特與其他共和黨聯邦參議員1月15日致函美國國土安全部長諾姆和內政部長柏根（Doug Burgum），指上述免簽計畫已形成實際產業鏈，讓中國公民在北馬里亞納群島聯邦生產並取得美國公民身分，進而使美國面臨重大國安威脅。

信函指出，馬里亞納群島聯邦首府塞班的「生育旅遊」呈爆炸式成長，中國孕婦在塞班分娩人數從2009年每年不足10人，2018年激增至近600人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法