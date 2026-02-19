俄指Telegram有資安風險 官方反擊：捏造謊言以利監控

俄國政府指控知名通訊軟體Telegram有資安風險，Telegram否認。示意圖。（法新社資料照）

俄羅斯官員昨（18）日指控知名通訊軟體Telegram有資安風險，西方情報機構能夠攔截俄軍士兵透過Telegram發送的訊息，Telegram今（19）日在回應中否認指控，聲稱未發現任何加密程式漏洞。

俄羅斯數位發展部長沙達耶夫（Maksud Shadayev）昨日指出：「眾多跡象顯示，外國情報機構擁有這個軟體的通訊權限，並利用這些資料對付俄國軍方。」

Telegram在回覆《路透》的聲明中表示：「俄國政府針對我們加密技術被破解的指控，完全是刻意捏造的謊言，目的是為了合理化取締Telegram，並迫使俄國民眾轉向國有通訊平台，以便大規模監控與審查。」

克里姆林宮上週證實，由於未能遵守俄國法規，美國通訊軟體WhatsApp已被徹底封鎖，克宮並建議民眾改為使用俄國官方開發的通訊軟體「馬克思」（MAX）。

有批評人士主張，「馬克思」實際上是政府監控軟體，俄國當局對此否認。

