為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄指Telegram有資安風險 官方反擊：捏造謊言以利監控

    2026/02/19 15:50 即時新聞／綜合報導
    俄國政府指控知名通訊軟體Telegram有資安風險，Telegram否認。示意圖。（法新社資料照）

    俄國政府指控知名通訊軟體Telegram有資安風險，Telegram否認。示意圖。（法新社資料照）

    俄羅斯官員昨（18）日指控知名通訊軟體Telegram有資安風險，西方情報機構能夠攔截俄軍士兵透過Telegram發送的訊息，Telegram今（19）日在回應中否認指控，聲稱未發現任何加密程式漏洞。

    俄羅斯數位發展部長沙達耶夫（Maksud Shadayev）昨日指出：「眾多跡象顯示，外國情報機構擁有這個軟體的通訊權限，並利用這些資料對付俄國軍方。」

    Telegram在回覆《路透》的聲明中表示：「俄國政府針對我們加密技術被破解的指控，完全是刻意捏造的謊言，目的是為了合理化取締Telegram，並迫使俄國民眾轉向國有通訊平台，以便大規模監控與審查。」

    克里姆林宮上週證實，由於未能遵守俄國法規，美國通訊軟體WhatsApp已被徹底封鎖，克宮並建議民眾改為使用俄國官方開發的通訊軟體「馬克思」（MAX）。

    有批評人士主張，「馬克思」實際上是政府監控軟體，俄國當局對此否認。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播