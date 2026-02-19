光之革命！非暴力阻止戒嚴 南韓「全體國民」獲諾貝爾和平獎提名

南韓「全體國民」因非暴力化解戒嚴危機獲諾貝爾和平獎提名。圖為尹錫悅政府宣布戒嚴失敗後，大批年輕示威者手持偶像應援手燈湧上街頭，隨著流行音樂高喊口號，展現新世代的民主力量。（歐新社資料照）

南韓2024年「12·3緊急戒嚴」風波中，以非暴力方式化解憲政危機的「全體國民」，近日獲國際政治學者提名角逐諾貝爾和平獎。提名人指出，這場公民動員在未引發內戰或大規模鎮壓的情況下穩住憲政秩序，展現了強大的民主韌性，被視為當代民主運動的全球典範。

全體國民成主角 學者譽為「光之革命」

《韓聯社》報導，首爾大學政治外交系教授金義英19日透露，包含國際政治學會（IPSA）前任與現任會長在內的一群重量級學者，已在上月向挪威諾貝爾委員會提交推薦信，提名對象不是特定政治人物，而是「南韓全體國民」（Citizen Collective）。

學者在推薦理由中將此次行動定性為「光之革命」。面對前總統尹錫悅政府發動的突襲式戒嚴，南韓民眾迅速集結並透過和平手段表達訴求，展現了成熟的公民參與模式。金義英認為，這種「民主復原力」的展現，讓「K-民主」（K-Democracy）達到了與 K-Pop 同等的世界級影響力。

這項提名的背景源於震驚全球的戒嚴事件。當時尹錫悅宣布緊急戒嚴試圖癱瘓國會，但在消息發布後，無數南韓民眾與國會議員不畏軍隊進駐，迅速湧向汝矣島國會大廈周邊，要求國會立即行使職權撤銷戒嚴令。最終在民意強力後盾下，國會順利投票否決戒嚴，成功守住民主體制。

消息曝光後，南韓現任總統李在明在社群平台發文回應，稱讚這是因為南韓擁有足以成為人類歷史典範的偉大國民。他強調，若南韓人民能因此獲獎，將是對所有因衝突與分裂而動搖的國家的一個重大啟示。

