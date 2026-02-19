白宮稱有進展、基輔說不滿 日內瓦談判未見突破

烏克蘭與俄羅斯在瑞士日內瓦舉行的為期兩天和平談判，於昨日（18日）宣告結束。（路透）

烏克蘭與俄羅斯在瑞士日內瓦舉行為期兩天和平談判，於昨日（18日）宣告結束。儘管美國白宮方面宣稱談判取得「具體進展」，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對結果表示不滿，直言涉及領土妥協與領導人會面的核心政治議題尚未獲得解決。

據《路透》報導，澤倫斯基在深夜演說中指出，此次日內瓦和談雖然軍事層面的討論相當深入且具實質意義，但「敏感的政治問題」仍未達成共識，現階段無法稱結果為「足夠」。他隨後接受專訪時透露，雙方確實已接近達成一項關於停火監測機制的具體協議，但領土歸屬等核心爭議仍未解決。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）則抱持較樂觀態度，稱雙方承諾將繼續為和平協議努力，並暗示短期內將舉行下一輪談判。萊維特提到，川普認為這場超過4年的漫長戰爭對兩國喪生的人民，以及支撐援助資金的美國納稅人而言都「非常不公平」，藉此呼籲雙方加速進程。

報導指出，談判的癥結點仍圍繞在領土與關鍵設施。俄方首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）雖稱談判過程「具務實精神」，但俄方堅持基輔必須割讓其尚未完全控制的頓內茨克（Donetsk）約20%領土；基輔方面則要求收回目前由俄國控制的歐洲最大核電廠——札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，並交由美烏共同管理，此提議遭莫斯科悍然拒絕。

澤倫斯基日前受訪時坦言，川普不斷公開要求烏方讓步而非限制俄羅斯，這對受侵略國並不公平。他強調，任何要求割讓未淪陷領土的方案若交付公投，必將遭到否決。隨著侵烏戰爭即將進入第五年，基輔仍堅持必須在獲得強大安全保障的前提下，才可能簽署和平協議。

