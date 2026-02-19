為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    5天橫跨大西洋！美軍最強航艦「福特號」殺進地中海 最新部署曝

    2026/02/19 15:41 即時新聞／綜合報導
    18日美軍航艦「福特號」開啟定位數據（AIS），已經抵達直布羅陀海峽外。「福特號」示意圖，非本次行動。（美聯社）

    18日美軍航艦「福特號」開啟定位數據（AIS），已經抵達直布羅陀海峽外。「福特號」示意圖，非本次行動。（美聯社）

    美國海軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）14日接獲部署命令，從加勒比海前往中東地區，僅花費114小時就跨越大西洋，將進入地中海，有美國官員透露預計「福特號」將初步部署在以色列沿海。

    綜合外媒報導，美軍最新銳核動力航空母艦「福特號」14日接獲新任務後，立刻疾駛前往中東地區，18日「福特號」開啟定位數據（AIS），已經抵達直布羅陀海峽外，僅花費114小時就航行5000多公里跨越大西洋，平均航速超過24節。

    有開源平台X帳號「OSINT Europe」稱「福特號」已經通過直布羅陀海峽進入地中海，依20-25節航行速度估計，在4天內抵達東地中海。

    據《紐約時報》（The New York Times）報導，有軍方官員透露，「福特號」與3艘護航驅逐艦預計將部署以色列沿海附近，以保衛特拉維夫和其他以色列城鎮。

