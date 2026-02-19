5天橫跨大西洋！美軍最強航艦「福特號」殺進地中海 最新部署曝

18日美軍航艦「福特號」開啟定位數據（AIS），已經抵達直布羅陀海峽外。「福特號」示意圖，非本次行動。（美聯社）

美國海軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）14日接獲部署命令，從加勒比海前往中東地區，僅花費114小時就跨越大西洋，將進入地中海，有美國官員透露預計「福特號」將初步部署在以色列沿海。

綜合外媒報導，美軍最新銳核動力航空母艦「福特號」14日接獲新任務後，立刻疾駛前往中東地區，18日「福特號」開啟定位數據（AIS），已經抵達直布羅陀海峽外，僅花費114小時就航行5000多公里跨越大西洋，平均航速超過24節。

有開源平台X帳號「OSINT Europe」稱「福特號」已經通過直布羅陀海峽進入地中海，依20-25節航行速度估計，在4天內抵達東地中海。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，有軍方官員透露，「福特號」與3艘護航驅逐艦預計將部署以色列沿海附近，以保衛特拉維夫和其他以色列城鎮。

U.S. Navy Ford class aircraft carrier USS Gerald R. Ford （CVN-78） has turned on their AIS as they approach the Strait of Gibraltar. Once the strait transit is complete, at an average speed of 20kts, they will arrive in the eastern Mediterranean Sea in about 4 days. pic.twitter.com/2qJdAovd3N — OSINTdefender （@sentdefender） February 18, 2026

The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group has successfully transited the Strait of Gibraltar and is now operating in the Mediterranean Sea. This deployment positions the world's largest aircraft carrier off the coast of Morocco, en route to rendezvous with the USS Abraham… — OSINT Europe （@Osinteurope） February 19, 2026

