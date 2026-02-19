習近平要川普停手對台軍售？ WSJ社論示警：拿軍售換峰會恐釀大錯

《華爾街日報》社論示警，中國領導人習近平（右）正以峰會成敗作為籌碼，強硬施壓美國總統川普（左）停止對台軍售；圖為兩人2025年於APEC峰會期間互動。（路透資料照）

美中峰會尚未登場，外界評估，台灣軍售提前成為談判桌上的角力焦點。《華爾街日報》編輯委員會19日發表社論示警，北京正試圖利用川習會成敗向華府施壓，要求撤回對台軍售；若美方讓步，恐對台海安全釋出極度危險的錯誤訊號。

社論引述美方官員消息指出，習近平在近期的通話中態度強硬，要求川普阻止後續對台軍售。美國甫於去年12月宣布總值111億美元的軍售案，且另一筆交易正在規劃中。社論分析，習近平深知川普渴望一場「成功的峰會」以確保稀土與農產品貿易順暢，因此將此作為政治槓桿，企圖迫使華府在《台灣關係法》規定的防禦承諾上退讓。

社論強調，台灣迫切需要這些武器進行自衛，因為中國對台軍事壓力正急劇升溫。美方官員研判，解放軍近期的海軍演習，可能帶有為「封鎖台灣」進行戰術預演的意味；而台灣掌握著全球絕大多數先進半導體供應，一旦遭封鎖將衝擊全球經濟。此外，社論亦提及習近平已指示軍隊在2027年前做好武力奪台的準備，顯示相關時程已被外界視為一項重要戰略觀察指標。

若川普讓步 恐誤判局勢引發戰爭

《華爾街日報》警告，如果川普屈服於習近平的威脅，將對美國作為盟友的可靠性釋出負面訊號。北京將藉此對台灣民眾宣傳「美國不可信」，而日本、南韓與菲律賓也會解讀為川普將「討好中國」置於印太共同防禦之上。

社論結論直言，沒有人希望台海爆發戰爭，但若習近平認定川普為了換取峰會笑臉是可以被恐嚇的，戰爭爆發的機率反而會大幅上升。

