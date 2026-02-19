俄伊今舉行聯合軍演 俄外長嗆美「打擊德黑蘭等同玩火」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日表示，任何美國對伊朗發動的新一輪攻擊，都將帶來嚴重後果。（歐新社資料照）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日受訪表示，任何美國對伊朗發動的新一輪攻擊，都將帶來嚴重後果；拉夫羅夫呼籲各方保持克制，讓伊朗能夠推動和平用途的核計畫。然而，伊朗與俄羅斯卻宣布今天（19日）在阿曼灣（Sea of Oman）、印度洋北部舉行聯合海軍演習，讓軍事較量再度升溫。

美國、伊朗談判代表17日在日內瓦（Geneva）舉行間接會談，試圖化解兩國新一波危機。隔天，拉夫羅夫接受沙烏地阿拉伯的阿拉伯電視台（Al-Arabiya）專訪。

《路透》報導，拉夫羅夫18日指出，「（攻擊伊朗）後果將不堪設想。此前伊朗受到國際原子能總署（IAEA）控管的核設施已遭到空襲。我們判斷，確實存在發生核事故的風險。」

拉夫羅夫強調，「我正密切注意區域內阿拉伯國家、海灣君主國的反應。沒有人希望情勢升溫。大家都明白這等同是在玩火。」

拉夫羅夫補充，局面升級可能導致近年伊朗與鄰近國家，特別是與沙烏地阿拉伯改善關係等正面進展化作泡影。美國高層官員18日告訴《路透》，伊朗預計在日內瓦會談後，提交一份解決與美國僵局的書面提案。

不過，拉夫羅夫受訪的同時，俄軍卻讓軍事較量再度升溫；伊朗與俄羅斯宣布今日（19日）在阿曼灣（Sea of Oman）、印度洋北部舉行聯合海軍演習，此舉被視為對美國總統川普（Donald Trump）部署在該區域艦隊的直接戰略反制。

