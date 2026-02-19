根本沒人在看狗！洛杉磯帥警抱法鬥照爆紅 全網淪陷「想被逮捕」

美國洛杉磯伯班克警察局帥員警帕克斯（Parks）在網路上爆紅。（圖擷取自Burbank Police Department/FB）

美國加州洛杉磯一名員警在情人節當天，因一張抱著法國鬥牛犬的照片在網路迅速爆紅。該名員警憑藉帥氣外表與燦爛笑容擄獲大眾目光，光是在單一社群平台的按讚數就逼近40萬，引發全球網友熱烈討論與幽默「自首」潮。

洛杉磯伯班克警察局（BPD）於14日在官方社群分享員警帕克斯（Parks）的照片，畫面中他正與出勤途中偶遇的法國鬥牛犬互動，一隻被帕克斯抱在懷裡，另一隻則蹲在地上似乎在「解放」。警方貼文原本旨在展現同仁熱愛動物的一面，寫下「他完全無法抗拒摸摸牠們」，未料留言區焦點全數轉移至員警本人的高顏值。

照片曝光後，光在IG就獲得40萬、6000多則留言，大批網友湧入留言區展開幽默攻勢，不少人開玩笑稱自己弄丟了狗，指定要帕克斯警官幫忙尋找，甚至有人大膽詢問「警官是否有空進行必要的搜身？」。更有網友搞笑表示，為了引起注意願意「原地犯罪」等待逮捕，留言直言「根本沒人在看那隻法鬥」。

針對這波意外的關注，伯班克警察局17日大方回應，表示很高興看到民眾對帕克斯警官的貼文有如此正向的回饋。警方認為，這樣的互動展現了警徽背後的人性一面，讓大眾看見執法人員親切且日常的生活點滴。

