老弱婦孺、醫護都不放過！傳俄軍無人機「狩獵平民」當訓練

烏俄戰爭持續進行中，烏克蘭南部赫爾松（Kherson）地區正淪為人間煉獄。根據外媒報導，侵烏俄軍正利用無人機對當地平民，展開極其殘酷的定點狙擊。這場被當地人稱為「活人狩獵」（Human Hunting）的暴行，不僅鎖定老人、婦女與小孩，甚至連前往救護的醫護人員也成為獵殺目標。據傳，俄軍甚至將此作為操作新型無人機的「實戰練習場」。

《讀賣新聞》引述外媒報導指出，俄軍無人機目前已進行技術升級，採用「光纖式無人機」，不受電波干擾影響，能精準埋伏追擊。此外，俄軍利用熱像儀偵測房屋溫度，只要發現屋內有暖氣或煮飯熱源，隨即發動攻擊，導致居民連生活都得冒生命危險。這些無人機以FPV（第一人稱視角）操作，甚至可以看見寵物或家畜飼料的殘量、尾巴的擺動，更有居民是在餵食的時機點遭到鎖定攻擊。

光纖無人機進化 熱像儀偵測「識破在家」就炸

根據報導，56歲的赫爾松農民米科拉（Mykola Bezditnyi）回憶起去年8月的恐怖經歷。當時他正準備前往市場，耳邊突傳尖叫聲：「有無人機！」他反射性臥倒，一秒後身旁發生劇烈爆炸。

雖然保住一命，但米科拉全身佈滿爆裂物碎片，腿部骨折。他深知俄軍慣用「二次打擊」戰術——即先炸傷平民，再誘殺前來救護的人。他忍著劇痛，獨自爬進破碎的車內自救脫離現場。米科拉憤怒表示：「只要會動的人，俄軍通通殺掉，連小孩和老人都不放過。」

令人膽寒的是，俄軍的殺戮手段正隨科技進步而升級。英媒指出，俄軍在第聶伯河東岸部署部隊，利用赫爾松市民當作操作新型無人機的「訓練靶」。據統計，赫爾松州在2024年因無人機攻擊導致的死傷為883人，到了2025年更激增至1325人，慘狀日益惡化。

救護車慘遭「精準獵殺」 醫護人員與死神賽跑

不只是平民，前線救難人員也淪為俄軍的「絕佳獵物」。34歲的救護技術員沃洛迪米爾（Volodymyr Hamakha）透露，他曾經歷一天內被炸毀三輛救護車，甚至目睹醫師同事不幸殉職。

他無奈表示，雖然救護車裝有電子感測器，但對於新型的「光纖無人機」幾乎完全失效。目前唯一能做的防範措施，只有打開車窗「肉耳」細聽嗡嗡聲，並隨時抬頭監控天空。儘管多數同事已因恐懼離開，沃洛迪米爾仍堅守故鄉：「只要還有人留著，我就不能見死不救。」

故鄉淪為「無人區」 倖存者控俄軍無差別虐殺

原本住在赫爾松市郊的62歲的倖存者哈莉娜表示，俄軍的目標非常明確，就是透過無差別的恐怖主義手法，將這片土地變為「無人區」後再強行侵佔。哈莉娜指出，2024年12月，她和丈夫一回到家門口，就聽到屋頂上埋伏的無人機起飛，接著對兩人展開攻擊，他們兩人腿部都大量出血，拚命爬回屋內躲避。他們的家已經被炸毀，目前寄身於南部尼古拉耶夫的一處高齡者設施。

當地非軍人的長者、女性、小孩接連遇襲，多人失去手腳，更有多人死亡，因戰火無法舉行喪禮，只能草草埋在自家庭院。目前該地區僅剩約10名居民留守。哈莉娜指出：「無人機不斷進化，會確實地追殺鎖定的目標。」她更沉痛批評：「俄羅斯簡直是以殺人為樂。」

