南韓法院今宣判尹錫悅「內亂罪」 若判死刑將成光州事件後首例

南韓憲政史將在今天（19日）下午迎來關鍵時刻。前總統尹錫悅因在2024年底無預警發布戒嚴令，被控犯下「內亂罪」。首爾中央地方法院將於台灣時間下午2點（南韓時間下午3點）進行一審宣判。檢方以「破壞憲政秩序」為由求處死刑，若法院採納，尹錫悅將成為南韓民主化以來，首位被判死刑的前國家元首。

檢方求處極刑：死刑或無期徒刑的抉擇

根據《法新社》報導，65歲的尹錫悅目前被單獨囚禁，面臨包括內亂罪、妨礙司法公正等多項指控。在1月的聽證會上，檢方痛批尹錫悅為了「長期獨裁的權力慾望」而發動叛亂，強烈要求法院判處死刑。依據南韓法律，內亂罪的刑罰只有兩種選擇，也就是死刑或無期徒刑。儘管南韓自1997年後已實質停止執行死刑，但若判決確立，尹錫悅仍將面臨在監獄中度過餘生的命運。

法律專家分析，由於尹錫悅在審判過程中始終拒絕認罪，堅稱自己是為了對抗「反國家勢力」與「立法獨裁」才動用戒嚴權，毫無悔意的態度讓法官很難給予減刑，預計判處無期徒刑的可能性極高。

這場審判源於2024年12月3日深夜的驚魂6小時。當時尹錫悅透過電視直播突然宣布戒嚴，宣稱要剷除親北韓勢力，隨後武裝部隊試圖強行進入國會。當時國會議員與幕僚用辦公桌椅死守議場大門、投票推翻戒嚴令的畫面，震驚全球盟友，也讓南韓自1980年代以來的民主形象蒙塵。這場失敗的「自我政變」最終導致他被彈劾下台並逮捕。

第一家庭淪階下囚：青瓦臺魔咒再起

這場宣判也讓南韓社會再次熱議「青瓦臺魔咒」。尹錫悅的妻子、前第一夫人金建希已在今年1月因收受賄賂等罪名，被判處20個月有期徒刑。若尹錫悅今日遭重判，這對曾入主青瓦臺的夫妻將雙雙淪為階下囚，成為南韓政治史上最慘烈的註腳。

