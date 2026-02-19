川普又罵英國移交查哥斯主權 籲施凱爾勿讓出狄耶戈加西亞

美國總統川普強調，位處印度洋戰略要衝的狄耶戈加西亞島，對美軍牽制伊朗至關重要，呼籲英國切勿拱手讓人。（法新社檔案照）

針對英國政府計畫將查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交模里西斯一事，美國總統川普18日再次發出強烈警告，直指英國首相施凱爾（Keir Starmer）正在犯下「重大錯誤」。川普強調，位處印度洋戰略要衝的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）對美軍牽制伊朗至關重要，呼籲英方切勿因「覺醒文化」（Wokeism）作祟而拱手讓人。

川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，他已多次告誡施凱爾，「涉及國家領土時，租約一點用都沒有（Leases are no good）」。他批評英國政府擬與「聲稱擁有」狄耶戈加西亞權利、所有權及利益的對象，簽署為期100年的租約，是一項極不明智的決策。

請繼續往下閱讀...

川普更語出驚人地質疑聲索方（指模里西斯）的正當性，指稱這些實體「聞所未聞」，並直言「在我們看來，他們本質上是虛構的」。他警告施凱爾正因這些可疑的主權聲索，而逐漸失去對這座重要島嶼的控制權。

川普進一步從地緣政治角度剖析，強調狄耶戈加西亞島是美軍在印度洋監控中東局勢的關鍵樞紐。他警告，若伊朗拒絕達成協議，美國可能必須動用狄耶戈加西亞基地，以及位於英國本土的費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），以消除這個「高度不穩定且危險政權」可能發動的攻擊。

川普強調，「這場攻擊可能針對英國，以及其他友好國家」，為了應對潛在的軍事衝突，保留這些戰略據點的完全控制權至關重要。費爾福基地是美國空軍轟炸機在歐洲的重要前進基地，常駐B-52與B-1B轟炸機。

川普最後措辭強硬地要求施凱爾，「無論如何都不能失去狄耶戈加西亞的控制權」，並稱該份為期100年的租約「充其量只是脆弱的連結」。他認為，這片土地不應從英國手中被奪走，若此事發生，將是美國這位偉大盟友身上的「污點」。

川普重申美英之間長期且堅實的盟友關係，強調美國隨時準備好為英國而戰，但也呼籲英國必須展現強硬立場，「面對擺在眼前的覺醒文化及其他問題時，必須保持強大」。他最後以全大寫字母強調：「不要把狄耶戈加西亞送人！」（DO NOT GIVE AWAY DIEGO GARCIA!）

英國工黨政府此前為了解決長達數十年的殖民地爭議，擬將查哥斯群島主權移交模里西斯，並以租借方式保留美英共用的狄耶戈加西亞基地。然而，此舉引發美國共和黨強硬派及英國保守黨強烈反彈，擔憂將削弱西方在印太地區的戰略優勢，讓中國有機可乘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法