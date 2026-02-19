俄選手獲准持國旗參賽 烏克蘭官員全面抵制冬季帕運

烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（右一），因拒絕更換印有戰爭受害者圖樣的頭盔，遭國際奧會處以禁賽，引發烏方不滿。左一為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透檔案照）

烏克蘭政府18日宣布，由於國際帕拉林匹克委員會（IPC）決議允許俄羅斯與白俄羅斯運動員手持國旗參賽，烏克蘭官員將全面杯葛即將於義大利舉行的米蘭—科爾蒂納丹佩佐冬季帕運（Milan-Cortina Paralympics）。這項決定標誌著自俄羅斯入侵烏克蘭近4年以來，基輔當局與國際體育組織之間的緊張對立再度升級。

國際帕拉林匹克委員會17日證實，將允許6名俄羅斯選手與4名白俄選手，以國家代表隊身分參賽，而非先前國際賽事常見的「中立運動員」身分。這意味著這些選手將能展示其國旗，此舉引發烏克蘭強烈憤慨。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭青年與體育部長畢德尼（Matviy Bidny）痛批這項決定「令人髮指」，指控俄羅斯與白俄羅斯將「體育變成戰爭、謊言與蔑視的工具」。畢德尼在社群媒體上聲明：「烏克蘭公職人員將不會出席帕運會，我們也不會出席開幕式，且將缺席所有帕運官方活動。」

這場爭議甚至擴及外交層面。烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）表示，已指示烏克蘭駐各國大使，敦促其他國家共同抵制3月6日於維洛納（Verona）舉行的開幕式。西比哈強調，在俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭仍在持續之際，允許侵略國的國旗在帕運會上升起，無論在道德上還是政治上皆是錯誤。

對此，歐盟主管體育事務的執委米凱勒夫（Glenn Micallef）已表態響應，宣布將缺席開幕式。

此次抵制行動的背景，源於烏克蘭近期與國際奧林匹克委員會（IOC）在現正進行的冬季奧運會上，爆發的一連串衝突。

在此之前，烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）因拒絕更換印有戰爭受害者圖樣的頭盔，遭國際奧會處以禁賽，引發烏方不滿。此外，在冬奧開幕式上，負責手持「烏克蘭」隊名牌引導隊伍入場的人員，竟被揭露是一名長居米蘭的俄羅斯女性。

儘管媒體報導稱該名女性持反克里姆林宮立場，但此舉仍被基輔視為羞辱。烏克蘭外交部發言人蒂克希（Georgiy Tykhy）痛批，挑選一名俄羅斯人來舉烏克蘭的隊名牌，是「卑劣的行為」，嚴重違反奧林匹克憲章，要求主辦方道歉。

加上國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）本月稍早曾表示，應該讓俄羅斯重返國際足壇，一連串事件讓烏克蘭對國際體育組織的不滿情緒達到頂點。

儘管官員選擇抵制，烏克蘭運動員仍將留在賽場上拚搏。烏克蘭帕委會主席舒克維奇（Valeriy Sushkevych）17日明確表示，該國選手不會杯葛賽事本身。

舒克維奇強調，「如果我們不去，就等於允許俄羅斯總統普廷宣稱戰勝了烏克蘭帕運選手、戰勝了烏克蘭，因為我們被排除在比賽之外。」「這種事絕對不會發生！」

烏克蘭在冬季帕運項目上向來實力堅強，4年前的北京冬帕運更在獎牌榜上高居第2。此次俄羅斯獲得2個高山滑雪、2個越野滑雪，以及2個單板滑雪的參賽名額；白俄羅斯的4個名額則全數在越野滑雪項目。

國際帕委會在去年9月的大會上，出人意料地解除對俄羅斯與白俄羅斯選手的禁令，宣稱這些選手將受到「與任何其他國家選手相同」的待遇，此一立場至今仍是雙方衝突的核心。隨著開幕日期逼近，體育場外的外交角力恐將持續延燒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法