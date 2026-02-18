Google新印度AI中心鋪設海纜 連結新加坡、南非、澳洲

Google今天在印度新德里舉行的年度「人工智慧影響力峰會」期間宣布，將鋪設新海纜連接其計劃在印度南部港市維查格打造的AI中心與世界其他地點。（路透）

Google今天在印度新德里舉行的年度「人工智慧影響力峰會」（AI Impact Summit）期間宣布，將鋪設新海纜連接其計劃在印度南部港市維查格打造的AI中心與世界其他地點。

法新社報導，維查格（Vizag）全名維沙哈巴南（Visakhapatnam），位於印度東南部的安德拉邦（Andhra Pradesh）。美國科技業巨擘Google（谷歌）去年10月承諾，未來5年將斥資150億美元（約新台幣4718億元）在當地建設其在美國之外最大的AI基礎設施中心。

Google今天透過聲明表示，將鋪設3條海底纜線來連接印度與新加坡、南非和澳洲，其中2條分別直接連接維查格與新加坡和南非，其餘1條則連接印度金融重鎮孟買與澳洲的西澳州（Western Australia）。

此外，Google將創造4條「戰略性光纖路徑」，來「提升美國與印度及南半球數個地點間的網路韌性和容量」。

Google指出，這些行動屬於其與區域夥伴合作推出「美國印度連接」（America-India Connect）計畫的一環，計畫目的是要在維查格建立新的國際海底通訊門戶。

Google表示：「這些投資將使維查格成為國際海底通訊的重要門戶，並為現有在孟買和清奈（Chennai）的登陸點提供至關重要的風險分散。」對於像印度這樣有10億多人口的國家來說，這將「增強其數位骨幹韌性，及改善其經濟安全」。

